О чем можно поболтать на первом свидании

Иногда на первом свидании не сразу удается начать интересный разговор. Поскольку ты мужчина, то было бы весьма неплохо первым проявить инициативу. Мы подскажем тебе, какие темы можно использовать как подводку для завязывания интересной беседы.

Какова твоя мечта?



Согласно статистике, приблизительно 20% пар, обсуждавших на первом свидании мечты, хотели бы встретится еще раз. Мечты способны стать той объединяющей темой, которая позволит проговорить не один час. А это уже интерес другого свойства.

На каком концерте ты была впервые?



Музыка - это практически универсальная тема для разговора. Девушки с радостью делятся впечатлениями о первом концерте, на котором они побывали. Будь готов проявить восхищение.

Чем ты больше всего увлечена?



О своих хобби девушка может говорить без умолку. Правда, если она начинает стесняться и увиливать от темы - не настаивай: возможно, ее увлечение несколько отличается от общепринятых чтения и танцев.

Ты сова или жаворонок?



Нет конечно, ты не спрашиваешь о том, с каким животным она себя ассоциирует, а только зондируешь почву на предмет ее образа жизни и распорядка дня. Это поможет определить, насколько вы совместимы.

Как ты любишь проводить отпуск?

Все любят отпуск, когда можно без лишних мыслей уехать и увидеть новые места. Обычно девушки с охотой рассказывают, где им нравится отдыхать, как и с кем. А если вам нравится проводить отпуск в одних и тех же местах, то появится еще одна тема для разговора.

Вот такие незамысловатые темы помогут поддержать беседу на первом свидании. Также издание "Комментарии" посоветует что одеть на первое свидание.

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