Как заинтересовать парня: ценные советы для девушек

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Если девушка хочет заинтересовать парня, она должна вести себя открыто, но не слишком расковано. Эксперты дали несколько очевидных или странных советов, как привлечь внимание мужчины, и они утверждают, что эти советы действительно работают.
Не пытайтесь доказать, что вы лучше него
Даже если вы достигли определенных высот в своей деятельности или руководите крутой компанией, не стоит постоянно говорить об этом и акцентировать внимание на своей высокой зарплате. Мужчине вряд ли такое понравится. К тому же, это может показаться хвастовством. Не стоит показывать мужчине, что вы лучше его.
Храните от него некоторые маленькие секреты
Некоторые секреты из ваших жизни должны остаться в секрете, например, студенческую жизнь можно пропустить. Это не очень важная информация. Вы же не хотите, чтобы он сосредоточился на вашем прошлом или сплетнях о вас.
Иногда ведите себя как ребенок
Не бойтесь вести себя как ребенок, ведь это привлекает представителей мужского пола. Женщина с блеском в глазах выглядит счастливой и веселой. Не стесняйтесь показаться собой и больше веселитесь, это точно завоюет внимание вашего парня.
Девушка должна хорошо пахнуть
Девушка и ее вещи должны хорошо пахнуть. К тому же, эксперты отмечают, что запах играет важную роль в интимных отношениях между мужчиной и женщиной, потому что это имеет сильное влияние на психическое и физиологическое состояние человека. Так, у мужчины запах духов любимой обязательно вызывает приятные воспоминания и положительные эмоции. Мужчина точно вспомнит о вас, когда случайно почувствует запах духов, похожий на ваш.
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