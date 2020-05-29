Как заинтересовать парня: ценные советы для девушек

Если девушка хочет заинтересовать парня, она должна вести себя открыто, но не слишком расковано. Эксперты дали несколько очевидных или странных советов, как привлечь внимание мужчины, и они утверждают, что эти советы действительно работают.

Не пытайтесь доказать, что вы лучше него

Даже если вы достигли определенных высот в своей деятельности или руководите крутой компанией, не стоит постоянно говорить об этом и акцентировать внимание на своей высокой зарплате. Мужчине вряд ли такое понравится. К тому же, это может показаться хвастовством. Не стоит показывать мужчине, что вы лучше его.

Храните от него некоторые маленькие секреты

Некоторые секреты из ваших жизни должны остаться в секрете, например, студенческую жизнь можно пропустить. Это не очень важная информация. Вы же не хотите, чтобы он сосредоточился на вашем прошлом или сплетнях о вас.

Иногда ведите себя как ребенок

Не бойтесь вести себя как ребенок, ведь это привлекает представителей мужского пола. Женщина с блеском в глазах выглядит счастливой и веселой. Не стесняйтесь показаться собой и больше веселитесь, это точно завоюет внимание вашего парня.

Девушка должна хорошо пахнуть

Девушка и ее вещи должны хорошо пахнуть. К тому же, эксперты отмечают, что запах играет важную роль в интимных отношениях между мужчиной и женщиной, потому что это имеет сильное влияние на психическое и физиологическое состояние человека. Так, у мужчины запах духов любимой обязательно вызывает приятные воспоминания и положительные эмоции. Мужчина точно вспомнит о вас, когда случайно почувствует запах духов, похожий на ваш.

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