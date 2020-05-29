kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.05.2020

BTC/USD

9381.34

ETH/USD

219.26

LTC/USD

44.41

НБУ 30.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг отношения Как заинтересовать парня: ценные советы для девушек
commentss НОВОСТИ Все новости

Как заинтересовать парня: ценные советы для девушек

Узнайте, как вести себя с парнем, чтобы ему понравится

29 мая 2020, 16:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Как заинтересовать парня: ценные советы для девушек

Если девушка хочет заинтересовать парня, она должна вести себя открыто, но не слишком расковано. Эксперты дали несколько очевидных или странных советов, как привлечь внимание мужчины, и они утверждают, что эти советы действительно работают.

Не пытайтесь доказать, что вы лучше него

Даже если вы достигли определенных высот в своей деятельности или руководите крутой компанией, не стоит постоянно говорить об этом и акцентировать внимание на своей высокой зарплате. Мужчине вряд ли такое понравится. К тому же, это может показаться хвастовством. Не стоит показывать мужчине, что вы лучше его.

Храните от него некоторые маленькие секреты

Некоторые секреты из ваших жизни должны остаться в секрете, например, студенческую жизнь можно пропустить. Это не очень важная информация. Вы же не хотите, чтобы он сосредоточился на вашем прошлом или сплетнях о вас. 

Иногда ведите себя как ребенок

Не бойтесь вести себя как ребенок, ведь это привлекает представителей мужского пола. Женщина с блеском в глазах выглядит счастливой и веселой. Не стесняйтесь показаться собой и больше веселитесь, это точно завоюет внимание вашего парня.

Девушка должна хорошо пахнуть

Девушка и ее вещи должны хорошо пахнуть. К тому же, эксперты отмечают, что запах играет важную роль в интимных отношениях между мужчиной и женщиной, потому что это имеет сильное влияние на психическое и физиологическое состояние человека. Так, у мужчины запах духов любимой обязательно вызывает приятные воспоминания и положительные эмоции. Мужчина точно вспомнит о вас, когда случайно почувствует запах духов, похожий на ваш.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, из-за каких проблем в браке точно не стоит разводиться.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/family/ru/zainteresovat-parnja-5-sovetov-dlja-devushek-nachale-otnoshenij_n1346956
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!