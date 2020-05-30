Супружеская измена в Тайване больше не считается уголовным преступлением

В Тайване конституционный суд признал, что супружеская измена не может считаться уголовным преступлением. Эту статью уголовного кодекса статьи признали неконституционной. Об этом сообщает ВВС.

Ранее эта статья предусматривала наказание в виде одного года лишения свободы за супружескую измену. Причем ее действие распространялось не только на тех, кто находится в браке, но и на тех, кто вступал в половые отношения с женатыми людьми.

Борцы за права женщин активно выступали за декриминализацию супружеской измены. Правозащитники утверждают, что под действие закона чаще попадали именно женщины, хотя он и редко приводил к реальным срокам заключения. У заключения была альтернатива — выплата штрафа. Однако в этом случае у нарушителя все равно появлялась судимость.

В Тайване этот закон часто использовали для шантажа и вымогательств. Например, мужчины могли нанимать частных детективов для слежки за женами, которых они подозревали в измене. Если жены действительно были виноваты и у их супругов появлялись доказательства, им могли угрожать тюрьмой или требовать деньги.

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