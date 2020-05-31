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Как перестать усложнять отношения и стать счастливее

Многие пары не могут быть счастливыми, потому что все усложняют

сегодня, 17:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Как перестать усложнять отношения и стать счастливее

В каждых отношениях бывают как взлеты, так и падения. Но партнеры стремятся к стабильности, легкости и взаимопониманию. Если вы будете постоянно усложнять свои отношения, то они перестанут приносить удовольствие и вряд ли будут продолжительными. Что нужно перестать делать?

Перестаньте сравнивать

Живите своей жизнью и создавайте свою историю отношений. Не сравнивайте себя с бывшей подругой своего мужчины, не ищите в нынешнем парне достоинств прежнего. У каждого есть свои индивидуальные особенности. Перестав постоянно сравнивать, вы станете намного спокойнее, увереннее и счастливее.

Не старайтесь изменить партнера

Изменить человека очень сложно, но если это и возможно, то только по его личной инициативе, поэтому прекратите обманывать себя. Решите, наконец, готовы вы смириться с недостатками любимого или найдите силы разорвать отношения, в которых вас многое не устраивает.

Не драматизируйте

Не стоит быть слишком мелочной и обидчивой, относитесь к вещам проще, не позволяйте каким-то мелким неурядицам испортить ваши отношения. Чтобы получить прекрасные отношения, нужно просто любить партнера, быть честными и искренними и стараться каждый день делать ваши отношения лучше.

Не стремитесь всегда быть правой

Признать свои ошибки — очень смелое решение взрослого и мудрого человека и это не слабость. Умейте проигрывать и признавать, что вы неправы, а иногда, даже если и правы. Никакой спор и слегка задетая гордость не стоят разрушенных отношений.

Умейте прощать

Умение прощать — очень важное и ценное качество. Люди не идеальны и иногда совершают ошибки, по разным причинам, поэтому научитесь не рубить с плеча, а слышать и прощать людям некоторые ошибки. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как понять, что мужчина хочет серьезных отношений.


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Источник: https://kolobok.ua/semya/otnosheniya/973965-10-prostykh-sposobov-perestat-uslozhnyat-otnosheniya-i-stat-schastlivee
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