Психологи объяснили, почему люди влюбляются «не в тех»

Самый быстрый и доступный способ испортить себе жизнь — вступить в серьезные отношения с неподходящим человеком. Вместо ожидаемого счастья ввы можете получить много разочарования, обид и боли. Да, люди часто влюбляется "не в тех", но почему так происходит?

Страх упустить возможность

Часто тяжелое детство, когда люди страдали от родительского равнодушия, может привести к бесконечному "застою". Людям так хочется, чтобы их любили, пусть хоть как-нибудь, и им страшно потерять этот шанс из-за вымышленной возможности не дождемся следующего.

Нелюбовь к себе

Причина упомянутого "застоя" чрезвычайно проста: не все люди любят себя. Поэтому, когда кто-то морочит им голову, оскорбляет, "пьет кровь", откровенно издевается, обещает и не делает, игнорирует чувства, клянется, что никогда снова этого не повторит, люди все равно не могут оставить такие отношения.

Нежелание разочаровываться

Иногда нам приходится говорить "нет"", чтобы отстоять персональные приоритеты, но не все могут сделать это в отношениях – отказать второй половинке. Как я могу его/ее разочаровать, учитывая, что он/она меня любит? По словам психологов, тем, кто не наполнен внутренней любовью с детства, очень сложно отказаться от сложившихся отношений, даже если они разрушительны, нездоровы или токсичны.

Большие надежды

Некоторые люди неосознанно усваивают негативную привычку – умение надеяться вопреки здравому смыслу, что тот, от кого они ждут любви, однажды изменится к лучшему. Такая детская травма подтачивает психологический иммунитет, лишая желание критически мыслить и принять истину, что иногда личное счастье подразумевает отказ от определенных людей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как перестать усложнять отношения и стать счастливее.

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