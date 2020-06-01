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Два качества, за которые мужчины любят женщин

Мужчины любят ласковых и понимающих женщин

сегодня, 16:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Два качества, за которые мужчины любят женщин

Ни для кого не секрет, что внешность - главный фактор, на который смотрят мужчины в первую очередь. Но любят они женщин точно не за это, ведь многие черты характера по важности превосходят внешние данные. На своей страничке в Instagram психолог Александр Шахов рассказал, за какие два качества мужчины любят женщин. 

Ласковость

Представителям сильного пола нравятся женщины, которые окружают их своей мягкостью, заботой, терпением и т. д. Ласковость  - это качество, которое развивается постепенно, в начале оно дается сложно, но потом входит в привычку и становится неотъемлемой частью характера. Ласковой женщине может покорится любой мужчина, даже самый буйный. Женщины своим мягким укоризненным взглядом способны остановить войны.

Понимание

Мужчины отдают свое сердце женщинам, которые умеют слушать и понимают их. Понимание — состояние вовлеченности, эмоциональной близости, интереса к партнеру. Если женщина хочет, чтобы ее полюбили, она не должна все внимание сосредотачивать только на себе и своих желаниях, чтобы выделится в глазах партнера. Мужчине важно понимать, что он интерес женщине.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в отношениях женщина должна иногда уступать мужчине, чтобы в паре была гармония и спокойствие. Но есть ситуации, когда женщине молчать нельзя.


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