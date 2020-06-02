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Почему не надо спешить с признанием в любви

Прежде, чем признаваться в чувствах, стоит их объективно оценить

сегодня, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Почему не надо спешить с признанием в любви

Если вы чувствуете, что влюбились в человека, не спешите ему говорить заветные слова. Подождите подходящего момента и лучше проверьте свои чувства, чтобы потом не жалеть об этом поступке. Любовь не терпит спешки и вот почему. 

Настоящая любовь требует времени

Многие люди очень быстро привязываются к партнеру и легко путают любовь с другими чувствами. Если вы просто любите быть рядом с этим человеком, держать его руку, вам нравится, что все вокруг считают вас парой - это не совсем то, что называют настоящей любовью. Истинные чувства - это не только страсть, привязанность и желание быть рядом, а принятие друг друга со всеми недостатками. Это когда вам не нужно с этим человеком притворятся кем-то, а просто быть самим собою. Такая любовь редко случается с первого взгляда, поэтому прежде, чем говорить заветные слова, потерпите некоторое время, чтобы проверить свои чувства.

Признание не укрепит привязанность

Если вы признаетесь партнеру в любви, только чтобы удержать его рядом - это не поможет. В таком случае, признание будет звучать, как крик отчаяния, а не как подлинные чувства.  С помощью слов "я тебя люблю" не возможно привязать к себе человека, исправить ошибки или вернуть доверие, так что задумайтесь об этом.

Можно пожалеть о том, что сказано

Не спешите признаваться человеку в любви, только потому что считаете его очень хорошим, добрым, нежным, обеспеченным или сексуальным. Важно разобраться в том, действительно ли вы его любите и хотите быть рядом.  "Я тебя люблю" - слова сильные и их нельзя взять обратно. Если вы признаетесь в любви, тогда берите на себя ответственность за эти слова. Но лучше проверить чувства, чтобы потом не жалеть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что быть счастливыми в отношениях просто, но многие пары все усложняют. Как перестать это делать?


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Источник: https://www.elle.ru/otnosheniya/lubov-i-seks/tainye-chuvstva-pochemu-ne-nado-speshit-s-priznaniem-v-lyubvi-id6794328/
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