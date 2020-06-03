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Главная Новости Досуг отношения Три провокационных вопроса, которые стоит задать на первом свидании
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Три провокационных вопроса, которые стоит задать на первом свидании

Ответы на эти вопросы помогут сэкономить кучу времени и решить, стоит ли общаться в будущем

сегодня, 17:24
Автор:

Зинченко Павел

Три провокационных вопроса, которые стоит задать на первом свидании

Первое свидание - это красиво и романтично. По крайней мере теоретически. В реальности это может быть еще тот стресс, когда два встретившихся одиночества тщательно присматриваются друг к другу и оценивают возможности дальнейших отношений. А также задают вопросы. Именно тому, о чем нужно спрашивать на первом свидании, и будет посвящен этот материал.

Что ты думаешь о вегетарианстве / религии / свободных отношениях?

Если на первом же свидании девушку остро интересует твое отношение к вегетарианству или религии, то по всей вероятности это крайне важно для нее. Отвечай на эти вопросы честно. В свою очередь, ты также можешь задать ей вопросы относительно важных для тебе тем, вроде политики, отношения к войне на Донбассе, позиция касательно абортов и так далее.

Какие отношения тебе сейчас нужны?

Многие боятся задать этот вопрос из страха показаться слишком назойливым. На самом же деле это очень важно. Таким вопросом ты даешь девушке возможность честно сказать о том, чего бы ей хотелось, а затем сделать выводы, насколько это совпадает с твоими ожиданиями. Этим вопросом можно сэкономить кучу времени и очень быстро решить, стоит ли общаться в будущем.

Я — то, что ты ожидала?

Если вы познакомились с помощью сайта знакомств, этот вопрос не просто уместен, но и очень полезен. Если девушка будет достаточна честна, то она скажет тебе, какое впечатление ты на нее производишь и насколько соответствуешь ее ожиданиям. Ну и если она сама задаст такой вопрос - не бойся быть честным. Опять же - сэкономишь время.

Эти советы правда неудобны и даже провокативны. Кроме того, они могут с потрохами сорвать первое свидание. Но они также могут избавить от множества проблем в будущем. Также издание "Комментарии" расскажет, что может испортить первое свидание.


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Источник: https://mport.ua/devuski/otnoseniya/1853518-5-neudobnykh-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-na-pervom-svidanii
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