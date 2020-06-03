Как сохранить любовь, если вы часто ссоритесь

В каждой паре, даже самой идеальной, порой бывают конфликтные ситуации. Чаще всего они случаются из-за разных мелочей и сильно утомляют партнеров. Казалось бы, у вас очень сильные чувства друг к другу, но постоянное выяснение отношений все усугубляет. Что делать в такой ситуации? Есть ли шанс на счастливую жизнь?

В первую очередь, партнеры должны научиться справляться со своими эмоциями. Если чувствуете, что закипайте, постарайтесь отвлечься и определить причину своего раздражения. Возможно, у вас что-то не получается сделать, а партнер просто попал под горячую руку В такие моменты не нужно срывать злость, попросите его помочь или не беспокоить вас некоторое время.

Если чувствуете, что назревает скандал и вы не хотите выяснять отношений, скажите спокойным голосом: "Я не готова сейчас это обсуждать. Давай отложим дискуссию на завтра". Такая пауза поможет вам остыть, взять себя в руки и не доводить дело до ссоры с неприятными последствиями.

Бывают случаи, когда ваша вторая половинка может быть не в духе и пытается спровоцировать конфликт. Но не поддавайтесь на такую игру: говорите спокойным, но уверенным тоном. Игнорируйте нападки.

Всегда помните: вы не соперники и не противники. Да, вы иногда воюете, но воюете на одной стороне. Ведь никто из вас не будет рад, если эти отношения распадутся.

Партнерам, которые постоянно ругаются, необходимо направить свою энергию в правильное русло. Например, вместе записаться в тренажерный зал или просто устраивать вечерние пробежки в парке. Не можете подобрать совместное занятие? Тогда ведите свою вторую половинку прямиком в спальню, там вы что-нибудь обязательно придумаете

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во время ссор страдает сексуальная жизнь партнеров.

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