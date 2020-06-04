Пять вещей, которым отец должен научить сына

Мужчина ответственен за воспитание будущего поколения. Особенно если речь идет о взаимоотношения отца и сына. Отец всегда должен быть авторитетом для своего сына и при этом быть готовым к тому, что настанет день, когда наследник возьмет бразды правления в свои руки и начнет сам решать свои дела. Миссия отца - приготовить сына к этому моменту. Мы с радость подскажем, чему именно сын должен научиться у своего отца.

Смотреть в глаза

Эта привычка позволит будущему мужчине снискать уважение любого собеседника. Ваш сын должен понимать, что только сильные и уверенные в себе люди смотрят прямо в глаза. Кстати, также следует поработать над крепким рукопожатием.

Быть сострадательным

Мужчина должен быть милосердным к поверженному врагу. Ребенок должен усвоить, что милосердие и сострадание не имеет ничего общего со слабостью.

Быть открытым ко всему новому

Отец должен помочь сыну стать умнее, образованнее, сильнее. Кроме того, он должен содействовать его разностороннему развитию. Говоря проще, сын должен непременно превзойти отца.

Не стремиться отыскать худшее в людях

Сыну нужно объяснить, что любой человек может заслуживать уважения. Даже отъявленный негодяй, который честно решил стать на путь истины, достоин его. В любом случае, ребенок должен относиться с уважением к любому незнакомцу хотя бы до момента, пока не узнает его поближе.

Быть готовым к трудностям

Готовя своего сына к самостоятельному жизненному пути, отец должен объяснить ему, что все основные трудности лягут именно на его плечи, а не жены или родственников. Научиться противостоять своим проблемам ребенок сможет с помощью дисциплины, строгости и труда. Но самое главное - отец всегда должен показывать правильный пример.

Эта наука поможет воспитать сильного и уверенного в себе мужчину, который со временем будет с гордостью говорить о своем отце в кругу друзей. Также издание "Комментарии" расскажет, как обучить сына обращению с финансами.

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