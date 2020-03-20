Как правильно ставить цели и достигать их

Для того, чтобы постоянно развиваться и достигать вершин в своем карьере, необходимо научиться правильно формировать себе цели и анализировать пути к их достижению. Но как это сделать?

Сформулируйте цель

Ваша цель должна быть большой, чтобы ее достижение было связано с реализацией множества мелких задач. Такой подход более эффективен и дает лучшую мотивацию, чем постановка множества мелких целей.

Протестируйте свою цель

Испытайте вашу цель на соответствие критериям эффективности, используемых в науке целеполагания. Наиболее простой и понятный метод оценки предлагает система SMART. Критерии заложены уже в самом ее названии:

- Конкретность. Думая о вашей цели, вы должны представлять инструменты по ее достижению. Например, "хочу похудеть", а "хочу похудеть на 5 кг".

- Измеримость. Цель не должна быть абстрактной, ее следует выразить в любых единицах измерения. В нашем примере это килограммы.

- Достижимость. Продолжая пример, невозможно сбросить 5 кг за три дня, по крайней мере, безопасным для здоровья способом. Поэтому необходимо ставить цель реальную.

- Актуальность. Нужно оценить цель с точки зрения ее важности в данный момент, если она краткосрочная, или в будущем, если она носит долгосрочный характер. Действительно вам стоит похудеть на 5 кг?

- Ограниченность по времени. Установление определенного временного периода для реализации цели позволит приступить к ней как можно быстрее, а также создаст мотивацию для поддержания заданного темпа.

Задайте себе вопрос

Спросите себя, кто-нибудь ко мне уже достигал подобных целей? Целеполагание предусматривает автоматическое включение креативного мышления, после того как курс будет задан. Но гораздо рациональнее проанализировать опыт других людей, чем самому повторить все их ошибки.

Изучите истории людей, достигших похожих целей

Вопреки расхожему мнению, тот, кто учится на чужих ошибках, добивается положительного результата быстрее.

Составьте план

На основе изученных данных составьте собственный план действий, в котором будут учтены именно ваши исходные условия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как научиться быстро принимать правильные решения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!