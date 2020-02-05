Пять самых травмоопасных разновидностей секса

Когда дело доходит до секса, то многие влюбленные дают волю фантазии и не боятся эксперементировать. Само по себе это хорошо. Эксперементы могут помочь молодым любовникам лучше познать друг друга, а хорошая фантазия может вернуть искорку в отношения супругов, огонек любви которых слегка поугас.

Но также следует быть более чем осторожным во время эксперементов в постели. Они могут привести к травмам, которые будут похлеще тех, которые получаешь при занятии спортом. Сегодня мы поговорим о наиболее травмоопасных видах секса.

Догги-стайл

Самой опасной позициейтсправедливо считается коленно-локтевая. Целых 41% случаев перелома пениса приходится на эту весьма популярную позу.

Пользование секс-игрушками и не предназначенными для секса предметами



Какой-то особой статистики по поводу несчастных случаев во время такого секса нет. Но человеческая фантазия при таких развлечениях может зайти далеко. При определенной доле воображения и смелости предметами сексуального удовлетворения может стать все, что угодно, а вот лечиться после такого - сложно, неприятно и даже унизительно. Характер травм тут как правило один - предмет застряет.

Мастурбация

Средневековое общество верило, что самоудовлетворение приводит к слепоте и появлению волос на ладонях. Сейчас человечество более осведомлено об этой явлении, что не уберегает от того же перелома пениса или разрыва влагалища во время слишком уж активной мастурбации. При этом в странах Востока травмы вообще отличаются разнообразием, поскольку в тех краях часто применяются абсолютно дикие позы при самоудовлетворении.

Миссионерская позиция

Простая поза оказывается причиной перелома пениса в 26% случаев. Как ни странно, но это имено так.

Поза наездницы

Положение "женщина сверху" травмоопасна для мужчины. Именно при использовании этой позы чаще всего случается такое редкое явление, как перелом пениса. Мужчины часто скрывают эту проблему, поскольку стесняются даже врачу сказать о таком казусе.

Не бойтесь фантазировать! Но проявлять осторожность все таки следует при близком контакте двух человеческих тел. Издание "Комментарии" также расскажет, почему секс зимой лучше, чем летом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!