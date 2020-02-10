Как разнообразить секс в браке: несколько секретов

Яркость интимных отношений могут испортить "годы совместной жизни", потому что все обыденно и неинтересно. Как "перезагрузить" отношения? Какими способами разнообразить сексуальную жизнь?

В первую очередь, стоит отбросить стеснительность и неуверенность, ведь супругам нужно вернуть в сексуальную жизнь яркость и страсть, а для этого необходимо действовать решительными способами.

- Ролевые игры. У каждого есть сексуальные фантазии, а это хорошая возможность их воплотить. Можно выбрать любой тип игры, пикантности добавят специальные костюмы, которые можно заказать по интернету, купить в секс-шопе или сделать самостоятельно.

- Доминирование и подчинение. Возможно, вашей интимной жизни не хватает "изюминки" такого плана. Часто секс бывает скованным из-за того, что один из супругов слишком склонен все контролировать. Ему стоит полностью подчиниться воле второго в сексе, отпустить любые сомнения и беспрекословно исполнять волю любимого человека. Кроме новых, абсолютно неведанных ранее ощущений, между супругами после такой близости обязательно возрастет доверие.

- Шоппинг в магазине для взрослых. Можно вместе посетить секс-шоп, ознакомиться с ассортиментом товаров, обсудить с супругом, чтобы ему хотелось применить на практике. Это может разогреть увлечение второй половинки, особенно, если вы найдете в магазине для себя нечто особенное.

- Смена обстановки. Если раньше секс в каком-то интересном или экстремальном месте воспринимался на "ура", то теперь интимная жизнь ассоциируется с домашней кроватью. Следует менять обстановку, побольше путешествовать, выехать за город в тихое и спокойное место или снять гостиницу.

- Просмотр эротических фильмов. Все любят после тяжелого рабочего дня расслабиться вместе со своей второй половинкой и посмотреть кино. Однако, фильм взрослого содержания способен разморозить даже погруженного по уши в быт мужа или жену. Делитесь впечатлениями после просмотра, используйте понравившиеся приемы - это поможет не только зажечь страсть, но и эмоционально сблизиться.

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