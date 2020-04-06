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Шесть главных компонентов хорошего секса

Чтобы секс был действительно незабываемым, одних нежности и романтики будет мало

6 апреля 2020, 12:30 1447
Автор:

• Зинченко Павел

Шесть главных компонентов хорошего секса

Американские ученые Университета Джеймс Мэдисон попытались выяснить, какие главные ингредиенты хорошего секса. В результате этого исследования они пришли к выводу, что романтика и нежность - это только вершина айсберга. Настоящий хороший секс требует намного большего.

Чувство близости

Для отличного секса понадобится доверие, откровенность и забота друг о друге. 

Погружение в процесс

Для хорошего секса необходимо задействовать все органы чувств на 100%.  Надо абстрагироваться от любых посторонних мыслей.

Искренность

Ты получишь приятные ощущения, если будешь вести себя раскованно и будешь самим собой.

Чувство юмора

Открытость и способность с юмором относиться к сексуальному процессу очень важна для контакта между партнерами. 

Блаженство

Хороший секс представляет собой что-то вроде "нирваны" на физическом и эмоциональном уровнях. Он расширяет сознание. 

Уязвимость

Участники опроса назвали способность довериться партнеру "прыжком в пропасть". Это риск, но награда будет высокой.

Таковы главные особенности хорошего секса. Также издание "Комментарии" расскажет, как определить сексуальную несовместимость.


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Источник: https://mport.ua/devuski/seks/1051898-intim-koktejl-8-komponentov-otlichnogo-seksa
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