Шесть главных компонентов хорошего секса

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Американские ученые Университета Джеймс Мэдисон попытались выяснить, какие главные ингредиенты хорошего секса. В результате этого исследования они пришли к выводу, что романтика и нежность - это только вершина айсберга. Настоящий хороший секс требует намного большего.
Чувство близости
Для отличного секса понадобится доверие, откровенность и забота друг о друге.
Погружение в процесс
Для хорошего секса необходимо задействовать все органы чувств на 100%. Надо абстрагироваться от любых посторонних мыслей.
Искренность
Ты получишь приятные ощущения, если будешь вести себя раскованно и будешь самим собой.
Чувство юмора
Открытость и способность с юмором относиться к сексуальному процессу очень важна для контакта между партнерами.
Блаженство
Хороший секс представляет собой что-то вроде "нирваны" на физическом и эмоциональном уровнях. Он расширяет сознание.
Уязвимость
Участники опроса назвали способность довериться партнеру "прыжком в пропасть". Это риск, но награда будет высокой.
Таковы главные особенности хорошего секса. Также издание "Комментарии" расскажет, как определить сексуальную несовместимость.
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