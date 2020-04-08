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Почему в семейной жизни становится все меньше секса

Секс — это неотъемлемая часть любви между партнерами

8 апреля 2020, 16:20 654
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему в семейной жизни становится все меньше секса

В начале отношений между партнерами бурлит дикая страсть, поэтому они не могут оторваться друг от друга. Но со временем романтика улетучивается, и сексуальная жизнь отходит на второй план. Почему так происходит?

Ученые провели исследование и выяснили, что около 60% пар после полугода семейной жизни стали меньше заниматься сексом. Они назвали пять главных причин, почему так происходит.

- усталость (на нее пожаловались 71,5% опрошенных);

- загруженность на работе (она подстерегла половину всех пар -50%);

- недостаток времени (на это жалуются 50,3% респондентов);

- дети (31% опрошенных пар списали на них нехватку интима);

- проблемы со здоровьем (на это указали 12,8% пар);

Психологи же говорят, что нельзя пускать ситуацию на самотек, иначе партнеры охладеют друг к другу. Необходимо уделять больше внимания сексуальной жизни, почаще делиться своими эротическими фантазиями или желаниями. Можно поменять обстановку и на несколько дней уехать куда-то вдвоем, чтобы укрепить связь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как определить сексуальную несовместимость.


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Источник: https://tvoymalysh.com.ua/mom-territory/relationship/12215-5-prichin-pochemu-seksa-v-otnosheniyah-stanovitsya-menshe-i-kak-eto-ispravit.html
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