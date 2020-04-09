Почему утренний секс самый полезный: неожиданное открытие

Ни для кого не секрет, что многие влюбленные пары предпочитают заниматься сексом утром. Без сомнения, начинать свой день с утреннего секса - это хорошо. Кроме удовольствия, оба партнера получают очень хороший заряд бодрости. Также от секса укрепляется иммунитет и снижается уровень стресса.

Это общеизвестные прописные истины. Но кроме них есть и такие положительные моменты, как физиологические преимущества. Утренний интим оказывает куда более полезное действие на мышцы, чем упражнения, которые ты делаешь на обычной утренней зарядке. Утренний секс способствует укреплению мышц рук, ног, ягодиц и грудной клетки.

Кроме того, во время утреннего сексуального акта восстанавливается ритм дыхания, улучшается кровообращение. Пары, которые практикуют именно утренний секс, гораздо более сосредоточены днем, а их кровяное давление находится в пределах нормы.

Иными словами, секс вполне может заменить утреннюю зарядку. А еще - это очень приятное пробуждение перед рабочим днем или веселыми выходными.

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