Пять интересных особенностей секса в автомобиле

Интим в машине - это весьма распространенное явление. Кто-то занимается сексом в автомобиле просто потому, что нет никаких других вариантов. Кому-то просто нравится использовать свое транспортное средство для этих целей. В любом случае, если уже дело дойдет до секса в машине, то было бы не плохо знать, как сделать его еще более приятным, романтичным и безопасным. Именно поэтому мы позволим себе дать тебе несколько интересных советов.

1. Ночью - лучше

Если миссионерская позиция в автомобиле уже надоела, можно опробовать и догги-стайл с открытой дверью машины. Это решение особенно хорошо для высоких мужчин. Девушке лучше встать на четвереньки на заднем сидении, дверь открыть, а тебе - находиться извне. Правда, такой совет подойдет лишь для ночных приключений и подальше от людей.

2. Одежда в качестве подушки

Во время соития в автомобиле можно головой удариться о дверцу машины, особенно если вы занимаетесь этим поперек авто. Берегитесь. И используйте одежду: превратите ее в подушку под голову (из кофты) или удобный валик под спину (из джинсов). Бери на заметку.

3. Разложенные задние сиденья

Большинство современных автомобилей обладают складывающимися сиденьями. Эту опцию можно использовать для того, чтобы поспать, ну или для того, ради чего все мы тут собрались. Передние кресла лучше сдвинуть максимально вперед. Или, если позволяет конструкция, также разложить, чтобы вышло одно огромное ложе.

4. Секс на заднем сидении

Водительское кресло, особенно при включенной электронике (и тем более двигателей) - худшее, что можно придумать. Во-первых, это неудобно. Во-вторых, легко можно нажать на клаксон, например, и просто привлечь лишнее внимание громким звуком. Или фары включить (почти как в загадочной серии Шерлока, где Ватсон пытался расшифровать световые сигналы вдалеке).

5. Тонировка стекол



Если автомобиль - пока ваше с партнершей единственное место для занятий сексом, то стоит сразу затонировать стекла. Это защитит от любопытных взглядов и посторонних глаз, а также позволит вам быть незамеченными.

Теперь ты полностью вооружен нужным набором знаний для хорошего секса в машине. Также издание "Комментарии" расскажет, в чем заключаются интересные особенности секса перед зеркалом.

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