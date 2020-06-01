Занимаемся сексом в лесу правильно: несколько важных советов

Наступило лето и многие влюбленные пары начали чаще выходить на прогулку, в том числе и в лес. Иногда страстные порывы становится настолько трудно сдерживать, что становится ясно - секс на природе может произойти в любой момент. На случай, если ты допускаешь возможность секса среди деревьев лесной чащи, мы дадим тебе пару советов, как лучше все организовать.

Удобства

Обязательным условием секса в лесу является комфорт. Если ты с девушкой отправишься в непроходимые заросли и глубокие овраги, то можно обзавестись большим количеством ссадин и царапин и тогда, скорее всего, уже будет не до секса. Если вам не удалось найти удобного места, где можно лечь, то прийдется ограничится сексом стоя. Хотя в этом, конечно, есть свои прелести.

Одежда

Хотя за окном уже лето, еще рано говорить о выходе в лес в легкой одежде. Даже если ты будешь одет довольно плотно, не делай глупостей, если вдруг захочется сбросить лишнее. Разогретый и потный ты простудишься на раз-два. Это касается и твоей подруги. Поэтому прими такой совет: если рассчитываешь на секс в лесу, то одевайся тепло, но не перегибай палку. В случае большого количества одежды девушка может просто передумать, пока будут расстегнуты все необходимые пуговицы и молнии.

Позы для секса в лесу

В первому пункте мы уже говорили о позе "стоя". Следует уточнить, что тут есть побочный эффект: чем ближе твоя подруга к оргазму, тем сложнее ей оставаться на ногах. Поэтому дело не может ограничится одним лишь стоя. Вот несколько интересных поз, которые могут помочь в этой ситуации: подруга должна стать на четвереньки, догги-стайл иными словами. Пусть она глубоко прогнет спину — будет приятнее; можешь держать девушку навесу, прижав ее к соседнему дереву; никто не исключал вариант "устали руки — опустился на колени — занялся оральным сексом"; в принципе, простой оральный секс на фоне звуков природы тоже неплохой вариант.

Секс в лесу - это конечно интересный вариант развития событий. Это романтично и с определенной долей умеренного авантюризма. Хотя если в вашем распоряжении есть пустая квартира, то лечше использовать ее. Также издание "Комментарии" расскажет, какую музыку выбрать во время секса.

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