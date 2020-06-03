Секс как в кино: пять интересных идей из Голливуда

Сексуальные сцены можно в изобилии увидеть в голливудских фильмах. Иногда даже они случаются там слишком часто, что вызывает протест со стороны различных поборников морали. Зачастую эти сцены не имеют ничего общего с реальной жизнью и воплотить такие идеи не так уже и просто. Но есть несколько базовых моментов, на которые вполне можно обратить внимание и при удобном случае попробовать.

Девушка в мужской рубашке



Девушка часто выходит из душа в мужской рубашке и от этого выглядит еще сногсшибательнее. Почему бы не обыграть этот киношный трюк?

Секс в автомобиле

Герои из голливудских кинофильмов очень часто занимаются сексом в машине, не выдержав до приезда в квартиру или отель. Иногда они этим занимаются на ходу, чего повторять не стоит. Лучше остановиться в лесу, на обочине дороги или в любом другом темном месте. Секс в автомобиле подарит невероятные ощущения.

Секс при свечах

Огоньки свечей или пламя костра наводят на философские мысли. Сразу хочется много любви, ласки и романтики. В случае со свечами тени на стене добавляют романтики и желания.

Зеркало для секса

В голливудских фильмах часто можно увидеть зеркало на стене или потолке спальни. Это очень сексуально - увидеть себя или девушку в отражении. Зеркала вносят изюминку в секс. Это будто смотреть эротический фильм с тобой и твоей девушкой в главной роли.

Секс на кухонном столе

Не пересчитать случаев, когда герои Голливуда занялись сексом на обычном кухонном столе. Может тебе и твоей возлюбленной настало время заняться этим прямо на кухне, сметая все вокруг. Память об этой шалости останется с вами надолго и вы обое будете улыбаться при воспоминании о ней.

Такие шалости от голливудских кинозвезд могут прибавить красок вашей сексуальной жизни. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно заниматься сексом в лесу.

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