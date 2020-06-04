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Главная Новости Досуг секс Кроссовки-ролики: Hermès представил новинку на лето
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Кроссовки-ролики: Hermès представил новинку на лето

Бренд выпустил кроссовки, которые легко трансформируются в ролики

сегодня, 17:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Кроссовки-ролики: Hermès представил новинку на лето

Известный французский бренд Hermès решил удивить своих покупателей не новыми формами и цветами, а новым уровнем дизайна. Компания представила кроссовки, которые легко можно превратить в ролики. Эта новинка станет идеальным вариантом для летнего сезона.

Известно, что уникальная система "2 в 1" работает с помощью специальной платформы на колесах, которую можно быстро присоединить к обуви. Изготовлены кроссовки с белой телячьей кожи, а их подошва украшена цветным экзотическим рисунком.  К подошве крепится платформа на роликах с дисками Krypto Impulse и металлической фурнитурой. В них можно с ветерком прогуляться по парку, а потом за считанные секунды снять нижнюю часть и спрятать в рюкзак. Стоимость такой обуви составляет 4 450 долларов (около 119 тыс. гривен).

Новинка получила название Savana Dance и посвящена она эпохе диско. Также производители отмечают, что такая обувь подойдет как мужчинам, так и женщинам.

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Put on your wheels #HermesBespoke

Публикация от Hermès (@hermes)

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный бренд представил обувь из яблочной кожуры. Посмотрите, как они выглядят


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