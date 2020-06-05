Пять самых бредовых привычек мужчин в постели

Каждый человек имеет вредные привычки. И секс здесь не исключение. Часто вредные привычки в сексе не настолько заметны, а когда они приводят к ссорам или даже расставанию, остается только молча удивляться. В любом случае, от них надо избавляться. И чтобы ты лучше знал, как это сделать, мы расскажем о пяти самых пагубных мужских привычках в постели.

Слишком серьезное отношение



Ничего ужасного не произойдет, если вдруг что-то не получится. Это просто секс. И не падай духом, если что-то не получается. Учись, вырабатывай навык. Главное - умей относится к этому попроще, с определенной долей юмора и сам не заметишь, как все наладится.

Словесный бред

“Да, повыше, вот так... Поцелуй вот здесь... Еще поцелуй... Погладь...“ Не надо превращать секс в урок. Пусть вместо слов говорит твое тело и эротические вздохи. И не вздумай говорить что-то вроде "Неправильно, надо так..."

Чистота — превыше всего

Гигиена - это всегда очень важно. Но вовсе не обязательно сразу мчаться в душ после секса. Лучше покрепче прижми к себе возлюбленную. Можно вместе пойти в душ перед сексом. Это действительно помогает.

“Сладкая месть“

Если ты хочешь отблагодарить ее за прекрасный секс, то вовсе не обязательно снова напрягаться и непременно отвечать ей той же монетой. Возможно, вполне достаточно будет покрепче прижать ее к себе и заснуть рядом.

Стеснительность

Неизвестно, что провоцирует стеснительность в постели - тонкость натуры, издержки воспитания, или комплексы. В любом случае, если дело дошло до секса, то она не к месту. Если стесняешься своей фигуры - топай в спортзал. Если чего-то не умеешь - учись. Имей ввиду - раз она с тобой, значит что-то таки ее притягивает. Помни об этом.

От всего выше перечисленного следует избавиться. Эти пункты могут лишь испортить вашу сексуальную жизнь и иметь непредсказуемые последствия для отношений. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно заниматься сексом в лесу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!