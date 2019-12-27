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Бьюти-процедуры, которые стоит сделать до Нового года

До Нового года остались считанные дни

сегодня, 17:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Близится главный праздник года, поэтому пора определиться не только с подарками, платьем и туфлями, но и сделать несколько важных бьюти-процедур. Об этом сообщает издание Wday.

Освежите прическу

Уделите себе несколько часов свободного времени и на новогодней вечеринке будете блистать как звезда. В первую очередь, можно записаться к парикмахеру и освежить свою прическу. Чтобы волосы выглядели красивыми и ухоженными стоит обновить форму стрижки или же решиться на кардинальные изменения и перекрасить их в другой цвет. Но такой вариант подойдет для тех, кто любит рисковать.

Сделайте праздничный маникюр 

Перед Новым годом стоит заглянуть в гости к своему мастеру по маникюру и придать своим ноготкам не только красивой формы, но и сделать стильный дизайн. Помните, что новый символ 2020 года любит роскошь и изысканность, поэтому смело украшайте маникюр стразами и блестками, главное – без фанатизма. 

Уделите внимание коже лица

Праздничная суматоха может привести к стрессу и усталости, поэтому перед Новым годом избавьтесь от мешков под глазами. Проведите чистку лица с помощью скраба в домашних условиях или же сходите к косметологу. В любом случае, усталость с лица нужно убирать. 

Подкорректировать форму бровей

Раз в пару месяцев нужно делать коррекцию бровей, чтобы они выглядели ухоженными. В преддверии праздника можно не только подправить их форму, но и окрасить, чтобы цвет был чуть ярче.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем встречать Новый 2020 год. 

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Источник: https://www.wday.ru/krasota-zdorovie/sok/chek-list-protseduryi-kotoryie-stoit-sdelat-do-novogo-goda/
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