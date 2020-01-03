Минимализм и космос: тренды в маникюре в 2020 году

Мода на нейл-арт меняется так же стремительно, как и в одежде, но кое-какие тенденции все же совпадают. Например, и в маникюре, и гардеробе пора уже отказаться от леопардовых принтов и неоновых оттенков. Вместо этого стоит вдохновиться следующими вариантами дизайна:



Молочные тона

Светлая палитра, напоминающая ванильный йогурт, — это лучшее решение для поклонниц минималистичного маникюра. Выбирайте молочные тона, но наносить их следует минимум в три слоя, чтобы ноготь не был полупрозрачным. Также очень эффектно такой маникюр смотрится в матовой версии, а если вам все еще хочется праздника, украсьте один или несколько ногтей глиттером.

Микрофренч

В 2020-м году этот классический вид дизайна предстает в новой интересной вариации. Французский маникюр с тонкими белыми линиями выглядит сдержанно, но в то же время цепляет взгляд. Это еще одна отличная идея для ценителей стиля минимал.

"Голый" маникюр

Этот модный вид дизайна предполагает сочетание цветного рисунка с прозрачным лаком. Иными словами, частично ноготь остается "голым". Кстати, это не просто стильная идея, но еще и практично, так как отросшие ногти не так сильно бросаются в глаза.

Полная свобода

Суть этого тренда заключается в том, чтобы не ограничиваться одним или даже тремя рисунками. Если вас тянет на эпатаж, выбирайте на каждый палец особенный абстрактный рисунок. А чтобы такой маникюр не получился безвкусным, выберите единую стилистику с одинаковыми штрихами и комплементарными оттенками.

Light омбре

Данная техника по-прежнему актуальна, но в более мягком проявлении. Для подобного маникюра стоит выбирать нейтральные оттенки – пудровые, розовые и молочные, которые создают завораживающий эффект дымки.

Бархатный хром

Идею этого маникюра поклонники нейл-арта заприметили в Instagram-аккаунте Хлое Кардашьян. Перед новым годом звезда продемонстрировала свои длинные ногти в цвете бордо с эффектом бархата. Для такого подобного маникюра вам понадобится матовое гелевое покрытие, которое следует нанести поверх зеркальной пудры.

Хамелеон

Маникюр в стиле колец, которые меняют цвет в зависимости от вашего настроения, — еще один впечатляющий тренд этого года. Благодаря космическому сиянию такой маникюр смотрится гораздо круче техники "кошачий глаз". А чтобы добиться эффекта магического хрусталльного шара, вам понадобится маникюрный магнит и специальный лак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа самая популярная модель купальника в 2020 году.