Hermès запускает первое бьюти-средство

Французский дом моды Hermès заявил о своей первой бьюти-новинке. Так, первым косметическим продуктом бренда будет помада, которая уже получила название Rouge Hermès.

В своем официальном блоге представители бренда поделились, что помада будет представлена в 24 оттенках, от фиолетового до оранжевого. Также известно, что помады выходят с пометкой "refillable" - сменный стержень можно будет купить отдельно. Кроме того, футляр тоже будет многоразовым, он сделанный из металла, который используется для изготовления сумок бренда. Руководители марки заявили, что выйдет две текстуры: матовая, которая отсылает к мягкой замше превосходной выделки, знаковому материалу Дома, и атласная - референс на благородный отблеск телячьей кожи, которую используют в изделиях Hermès.

Согласно сообщению, помады поступят в продажу в начале весны, их можно будет приобрести в универмагах Saks, Bloomingdales и Bergdorf Goodman в Нью-Йорке.

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