Chanel выпустил ювелирную коллекцию, посвященную твиду

Один из самых известных в мире модных французских домов Chanel презентовал коллекцию ювелирных изделий. Известно, что при создании украшений мастера вдохновлялись тканью под названием твид. Стоит отметить, что кутюрье Габриэль Шанель очень нравилась эта шерстяная ткань в 1920-х годах. Она позаимствовала ее из мужского гардероба и стала шить одежду для активных, сильных и целеустремленных женщин.

Отмечается, что мастера ювелирной студии бренда Chanel передали уникальные свойства твида, легкость и неровность, с помощью специальной разработки. Они создали специальные подвижные крепления, которые позволили придать золоту движение. Бриллианты, жемчуг и сапфиры в колье, кольцах и браслетах Tweed de Chanel переплетаются в несколько слоев и действительно напоминают шерстяную материю. Коллекция из 45 исключительных украшений призвана воплотить в металле главные свойства твида.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Рианна взяла интервью у Джиджи Хадид для спецвыпуска i-D.

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