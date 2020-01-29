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Названо самое эффективное средство против выпадения волос

Это масло на 70% состоит из ненасыщенных жирных кислот

сегодня, 19:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Аргановое масло или так называемое "жидкое золото Марокко" является одним из самых дорогих и редких масел в мире. Оно эффективно насыщает волосы витаминами и питательными веществами, поэтому считается идеальным средством для их укрепления. Об этом сообщает издание 7mednews.

В составе арганового масла есть антиоксиданты, которые укрепляют волосы и восстанавливают их структуру, защищая от неблагоприятных воздействий внешних факторов, например, солнца, ветра, мороза. Этот продукт увлажнит кожу головы и придаст вашим волосам блеска. 

Известно, что аргановое масло подходит для всех типов волос, но особенно его рекомендуют людям, чьи волосы склонны к жирности. Необходимо несколько раз в неделю наносить масло в чистом виде на волосы по всей длине и оставлять их так на полчаса, до полного впитывания. Через месяц можно заметить положительный результат. 

Напомним, что придать волосам густоты и здорового вида можно с помощью обычного продукта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему не рекомендуется ложиться спать с мокрыми волосами.


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Источник: https://www.7mednews.ru/beauty/13633-samoe-effektivnoe-maslo-protiv-vypadeniya-volos.html
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