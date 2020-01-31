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Дочь Моники Беллуччи стала лицом нового аромата Dolce & Gabbana

Дева Кассель позирует на улицах Равелло в романтичном кружевном платье

сегодня, 17:54
Автор:

• Ростопира Наталья

15-летняя дочь известной актрисы и модели итальянского происхождения Моники Беллуччи, Дева Кассель снялась в рекламной кампании одного из самых успешных модных брендов. Так, юная модель рассказала о сотрудничестве с Dolce & Gabbana своим подписчикам в Instagram. Известно, что юная звезда стала лицом парфюма под названием Dolce Shine, вдохновением для которого послужили цветочные сады побережья Амальфи. 

На фотографиях Дева предстала в нежном платье с кружевами, в котором позирует на улицах итальянского городка. Ее романтический образ дополнил букетик ярких полевых цветов. Стоит отметить, что дочь Моники Беллуччи подписала контракт с итальянским брендом еще в 2019 году, она участвует в каждом шоу Dolce & Gabbana.

В основе нового аромата Dolce Shine цветочно-фруктовая композиция: ноты сочной айвы, манго, грейпфрута, жасмина и флердоранжа, которые переплетаются с ароматом сандала и мускуса, солеными и древесным аккордами. Над созданием духов работала известная парфюмер Мари Саламань. Флакон Dolce Shine имеет такую же форму, что и предыдущие ароматы коллекции. Выпуклый желтый флакон украшен ярко-желтой крышкой в виде распустившегося цветка, а горлышко дополнено черной репсовой лентой с бантом. Предполагается, что новый аромат поступит в продажу весной этого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что  Ким Кардашьян выпустила новый аромат ко Дню влюбленных.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B79Rl8WIE2M/?utm_source=ig_embed
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