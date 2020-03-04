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Четыре привычки, которые визуально делают вас старше

От таких привычек нужно срочно избавляться

сегодня, 18:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Четыре привычки, которые визуально делают вас старше

Несколько повседневных привычек, на которые многие женщины не обращают внимания, действительно делают их визуально старше. Почему так происходит? Что же влияет на наш внешний вид?

Отсутствие демакияжа

Многим женщинам бывает лень на ночь смывать макияж и постепенно это переходит в привычку. Но после 30 лет такие действия приводят к быстрому старению кожи, в частности появлению морщинок. Поэтому не ленитесь правильно ухаживать за кожей лица и обязательно умывайтесь - утром и вечером.

Нарушение осанки

К сожалению, современный ритм жизни приводит к тому, что мы вынуждены большую часть дня проводить за монитором компьютера. В результате - красные глаза и сутулая спина, а также боли в области шеи. Чтобы не "вырастить горб" на спине, постарайтесь сидеть ровно и каждые полчаса делайте перерыв, чтобы пройтись.

Сон лицом в подушку

Эксперты говорят, что лучше всего спать на боку или спине. А вот от привычки спать на животе лучше отказаться. Во-первых, это плохо сказывается на здоровье, потому что мы пережимаем важные органы, а во-вторых, лицо утром выглядит помятым и могут образоваться морщины.

Трение глаз

Нельзя тереть глаза, чтобы не травмировать кожу в этой зоне, потому что там она очень нежная. Такими действиями можно еще и растянуть кожу, в результате чего появятся видимые складки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки мы допускаем в уходе за кожей. 


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Источник: https://lucky-women.ru/4-privychki-kotorye-vizualno-delayut-vas-starshe/
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