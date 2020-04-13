Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.04.2020

BTC/USD

6748.15

ETH/USD

154.55

LTC/USD

40.62

НБУ 13.04.2020

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

29.80

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг стиль и красота Почему нельзя ложиться спать с тушью на глазах
НОВОСТИ Все новости

Почему нельзя ложиться спать с тушью на глазах

С тушью во время сна ресницы становятся ломкими

сегодня, 13:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему нельзя ложиться спать с тушью на глазах

Многим девушкам перед сном лень смывать косметику. Но постепенно это входит в привычку, которая несет за собой неприятные последствия. Необходимо очищать лицо от макияжа, особенно от туши, потому что она может быть опасной для красоты и здоровья.

Если вы не найдете пару минут для того, чтобы смыть с ресниц тушь, возможно, столкнетесь с серьезными проблемами. Вы не только портите состояние кожи, не умывая лицо и забивая поры, но и наносите большой вред глазам.

Когда вы наносите тушь, ресницы становятся тяжелыми от веса макияжа. В течение дня вы будете тереть глаза, в них будут попадать предметы, например, ресницы или частицы туши, пыль. Таким образом, в глаза попадут бактерии, которые могут навредить глазам.

Американские окулисты предупреждают, что нельзя наносить макияж на внутреннюю линию роста ресниц. Эта часть глаза труднодоступна для умывания и снятия макияжа. А значит, даже при тщательном умывании кусочки подводки для глаз и тушь могут попасть в веки, вызывая раздражение.

Даже если вы очень сильно устали, уделите несколько минут уходу за своим лицом. Пользуйтесь специальными средствами для снятия макияжа, которые помогут быстро и эффективно очистить лицо от косметики.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит ложиться спать с влажными волосами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tvoymalysh.com.ua/mom-territory/beauty-secrets/16028-pochemu-nelzya-lozhitsya-spat-s-tushyu-na-glazah.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...