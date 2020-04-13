Почему нельзя ложиться спать с тушью на глазах

Многим девушкам перед сном лень смывать косметику. Но постепенно это входит в привычку, которая несет за собой неприятные последствия. Необходимо очищать лицо от макияжа, особенно от туши, потому что она может быть опасной для красоты и здоровья.

Если вы не найдете пару минут для того, чтобы смыть с ресниц тушь, возможно, столкнетесь с серьезными проблемами. Вы не только портите состояние кожи, не умывая лицо и забивая поры, но и наносите большой вред глазам.

Когда вы наносите тушь, ресницы становятся тяжелыми от веса макияжа. В течение дня вы будете тереть глаза, в них будут попадать предметы, например, ресницы или частицы туши, пыль. Таким образом, в глаза попадут бактерии, которые могут навредить глазам.

Американские окулисты предупреждают, что нельзя наносить макияж на внутреннюю линию роста ресниц. Эта часть глаза труднодоступна для умывания и снятия макияжа. А значит, даже при тщательном умывании кусочки подводки для глаз и тушь могут попасть в веки, вызывая раздражение.

Даже если вы очень сильно устали, уделите несколько минут уходу за своим лицом. Пользуйтесь специальными средствами для снятия макияжа, которые помогут быстро и эффективно очистить лицо от косметики.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит ложиться спать с влажными волосами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!