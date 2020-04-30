Ошибки в уходе за собой, которые могут испортить образ

Если хотите выглядеть красивой и ухоженной, тогда не забывайте регулярно следить за собой. Не обязательно тратить деньги на дорогие бьюти-средства и процедуры, сделать эффективный образ можно с помощью простых правил красоты. Так, какие ошибки женщины совершают чаще всего в уходе за собой?

Неправильно подобранный тональный крем

Кроме неправильного тона, здесь есть и другие подводные камни. Например, один вид тонального крема подходит конкретно для сухой кожи, а другой - для жирной. И путать их крайне не рекомендуется, чтобы ваш макияж и не поплыл, и не взялся комками.

Пересушивание жирной кожи

Многие женщины оказывают своей коже медвежью услугу, когда часто протирают ее спиртосодержащими лосьонами, чтобы избавиться от прыщей и черных точек. Они иссушивают кожу, провоцируют дополнительное образование кожного сала и прыщей.

Слишком большое количество кондиционера для волос

Больше - не значит лучше. Если переборщить с кондиционером - волосы будут пачкаться быстрее. Достаточно нанести количество, равное маленькой сливе, и хорошо распространить по волосам.

Слишком большое количество макияжа

В погоне за идеальным образом женщины порой накладывают на себя очень много тональных средств, пудры, румян, наносят на глаза несколько слоев теней - и делают это не от случая к случаю, а каждый день. Но такой макияж элементарно не дает коже дышать, забивает поры и приводит к преждевременному старению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки женщины допускают в уходе за кожей.

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