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Четыре проблемы мужского тела, которые нужно срочно устранить

Следя за своей внешностью, удели особое внимание этим нескольким проблемам

сегодня, 15:31 675
Автор:

• Зинченко Павел

Четыре проблемы мужского тела, которые нужно срочно устранить

Каждый нормальный мужчина будет следить за своей внешностью. Регулярно бриться, принимать душ, стричься, подбирать опрятную одежду и так далее. Но есть некоторые проблемные места, на которые мужчины или не обращают внимания или вообще не представляют, что с этим можно сделать. Сегодня мы расскажем тебе о самых известных проблемах мужского тела, на которых не часто не фокусируется внимание. Разумеется, мы также посоветуем, как справиться с этими проблемами.

Храп

Если храп - не твое секретное оружие против навязчивых подруг после первой ночи, с ним нужно справиться. Для начала попытайся не засыпать на спине, а также избегай обезвоживания и алкоголя за 4-5 часов до сна. Забитый нос тоже способствует храпу. Но чаще всего причина храпа - лишний вес, с которым прийдется бороться.

Раздражение после бритья

Иногда после бритья ты видишь в зеркале не только гладкий подбородок, но и красную кожу, немного зудящую и болящую. К такому результату приводит использование тупых лезвий, неподходящих средств для бритья или повышенной чувствительности кожи.  Справиться поможет холодный компресс с яблочным уксусом, паста из аспирина, алоэ вера или обычные влажные пакетики черного чая. 

Перхоть

Появляться перхоть может по разным причинам - от банально сухой кожи головы или плохой гигиены до себорейного дерматита и некоторых других болезней. Есть множество шампуней, которые помогут справиться с этой проблемой, но если предпочитаешь натур-продукт - используй соду, масло чайного дерева или яблочный уксус.

Запах ног

Ноги тоже имеют свойство потеть и могут радикально подорвать твой джентльменский имидж, стоит лишь разуться. Чтобы этого не произошло, соблюдай правила гигиены: чаще меняй носки, избегай синтетики, а также носи качественную (желательно кожаную) обувь. Ну и антиперспирант тебе в помощь. В особо же тяжелых случаях стоит обратиться к медикам. 

Обрати внимание на эти проблемы, реши их, и твои ставки в окружающем мире существенно повысятся. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти вещах, которые тешат самолюбие мужчины.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/health/1844949-da-prebudet-s-toboj-dezodorant-7-problem-tela-i-ikh-reshenie#
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