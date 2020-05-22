Четыре проблемы мужского тела, которые нужно срочно устранить

Каждый нормальный мужчина будет следить за своей внешностью. Регулярно бриться, принимать душ, стричься, подбирать опрятную одежду и так далее. Но есть некоторые проблемные места, на которые мужчины или не обращают внимания или вообще не представляют, что с этим можно сделать. Сегодня мы расскажем тебе о самых известных проблемах мужского тела, на которых не часто не фокусируется внимание. Разумеется, мы также посоветуем, как справиться с этими проблемами.

Храп



Если храп - не твое секретное оружие против навязчивых подруг после первой ночи, с ним нужно справиться. Для начала попытайся не засыпать на спине, а также избегай обезвоживания и алкоголя за 4-5 часов до сна. Забитый нос тоже способствует храпу. Но чаще всего причина храпа - лишний вес, с которым прийдется бороться.

Раздражение после бритья

Иногда после бритья ты видишь в зеркале не только гладкий подбородок, но и красную кожу, немного зудящую и болящую. К такому результату приводит использование тупых лезвий, неподходящих средств для бритья или повышенной чувствительности кожи. Справиться поможет холодный компресс с яблочным уксусом, паста из аспирина, алоэ вера или обычные влажные пакетики черного чая.

Перхоть

Появляться перхоть может по разным причинам - от банально сухой кожи головы или плохой гигиены до себорейного дерматита и некоторых других болезней. Есть множество шампуней, которые помогут справиться с этой проблемой, но если предпочитаешь натур-продукт - используй соду, масло чайного дерева или яблочный уксус.

Запах ног

Ноги тоже имеют свойство потеть и могут радикально подорвать твой джентльменский имидж, стоит лишь разуться. Чтобы этого не произошло, соблюдай правила гигиены: чаще меняй носки, избегай синтетики, а также носи качественную (желательно кожаную) обувь. Ну и антиперспирант тебе в помощь. В особо же тяжелых случаях стоит обратиться к медикам.

Обрати внимание на эти проблемы, реши их, и твои ставки в окружающем мире существенно повысятся. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти вещах, которые тешат самолюбие мужчины.

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