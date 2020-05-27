Чего не нужно делать, если хотите быть красивой

Каждая девушка мечтает всегда выглядеть красиво, чтобы ловить на себе взгляды мужчин. Но даже у самой ухоженной дамы могут быть вредные привычки, которые не только портят внешний вид, но и могут привести к различным заболеваниям. Чего нельзя делать, чтобы оставаться красивой?

Привычка обдирать лак с ногтей

Если вам не нравится маникюр, тогда снимите его с помощью специального средства. У некоторых девушек есть привычка грызть ногти или обдирать лак. Со стороны это выглядит неопрятно, но помимо этого, такое поведение может привести к повреждению ногтевой пластины.

Привычка трогать лицо руками

Эксперты говорят, что человек в течение часа непроизвольно касается своего лица от 15 до 25 раз. И это не хорошо, потому что на руках могут скапливаться микробы, которые потом попадают внутрь. Даже антисептик не сможет обеспечить вам 100% защиту.

Привычка кусать губы

Эта привычка присутствует у многих людей и портит внешний вид губ. Они кровоточат, выглядят искусанными и воспаленными. Говорят, что это связано с нервозностью и повышенной тревогой. Помочь губам может специальный бальзам.

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