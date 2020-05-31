Пять хитростей для красивых, но ленивых девушек

Многие женщины слишком много времени тратят на "наведение красоты", что очень раздражает мужчин. Представляем вам несколько хитростей, который помогут сэкономить время на сборы и при этом выглядеть красиво.

Если шеллак уже не свежий

Покрытие ногтей шеллаком — вещь отличная, но отрастает такой маникюр до обидного быстро, и не успеваешь оглянуться, как снова нужно выделять время, чтобы пойти к мастеру. Немного оттянуть такой поход вам поможет лак с блестками, нанесенный на отросшую часть.





Сложить одежду, чтобы ничего не искать

Утренние поиски одежды в комоде могут вывести из себя даже самую уравновешенную женщину. Сложите свои вещи как на этом фото, чтобы было понятно с первого взгляда, что и где лежит. Заодно уборку в шкафу нужно будет делать гораздо реже.





Если совсем нет времени и желания, чтобы накраситься

В этом случае лучшее, что вы можете сделать, — накрасить брови, и ничего больше. Посмотрите, как они придают ухоженности и создают впечатление, что макияж на вас все же есть.





Если пуговица вот-вот оторвется

Если вам нужно выходить, но вы чувствуете, что пуговица от рубашки может отлететь, намажьте ее бесцветным лаком для ногтей, как показано на фото.





Если кончик ремня слишком длинный

Свободный конец ремня иногда бывает слишком длинным. И приходится думать, что с ним делать: или оставить его некрасиво висеть, или идти на ухищрения с резиночками и другими подобными штуками. Хотя есть простой выход: завяжите ремень узлом, это смотрится круто.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие модные хитрости помогут выглядеть стройнее.

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