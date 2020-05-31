Из каких продуктов можно сделать маску для волос

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Если ваши волосы стали ломкими и начали выпадать, возможно, им не хватает витаминов и полезных веществ. В таких случаях могут помочь маски, сделанные на основе натуральных продуктов. Но каких именно?
Кефир
Кефир содержит массу полезных веществ, среди которых витамин Е, кальций и витамины группы В. Этот кисломолочный продукт очищает кожу головы, что особенно актуально для тех, кто страдает от перхоти и себореи, а также для обладательниц жирного типа кожи. Помимо этого, кефир увлажняет сухие локоны, лечит секущиеся концы и предотвращает выпадение волос, так как питает волосяные фолликулы.
Мед
Питательные маски из меда любимы многими. Он отлично увлажняет волосы, восстанавливает поврежденные локоны и делает их блестящими и гладкими. Помимо этого, мед лечит зуд и раздражение кожи головы. Плюс этого бьюти-ингредиента в том, что его не требуется смешивать с другими компонентами, он действует эффективно даже в одиночку.
Оливковое масло
Масло оливы — лидер по содержанию ненасыщенных жирных кислот. Оно идеально подходит обладательницам сухих и ломких волос, но не рекомендуется тем, у кого пряди и так склонны к жирности. Перед нанесением подогрейте масло в микроволновке в течение 30 секунд и нанесите на волосы и корни, массируя кожу головы.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие советы помогут ускорить рост волос.
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