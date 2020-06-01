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Уроки стиля от Беллы Хадид: ключевые вещи в гардеробе модели

Белла Хадид предпочитает короткие майки и топы

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Уроки стиля от Беллы Хадид: ключевые вещи в гардеробе модели

23-летняя топ-модель Белла Хадид для многих девушек стала примером для подражания. Она всегда следит за тенденциями моды и любит сверкать перед камерой в стильных нарядах. Какие вещи предпочитает знаменитость в летний сезон?

Total white

Летом модель делает ставку на белый цвет. Total white – это идеальный вариант, если вы хотите выглядеть женственно и элегантно. В гардеробе Беллы есть платья из белого денима, и классические костюмы в стиле начала 2000-х.

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Защитные брюки

Казалось бы, как грубые армейские брюки могут смотреться женственно и красиво? Но Белла Хадид своим примером демонстрирует, как правильно в такой одежде подчеркнуть фигуру и выглядеть эффектно.

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Майка-"алкоголичка"

В этом году такая майка очень популярна. Она прекрасно сочетается с многими вещами, поэтому идеально подходит для создания повседневного и вечернего образа. Супермодель имеет в своем арсенале много маек-"алкоголичек", как белого, так и черного цвета. Она подкатывает их так, чтобы был виден пресс, и носит их с джинсами с высокой талией или с широкими брюками.

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Обрезанная футболка

Белла одной из первых подхватила тренд на микротопы, выставляющие напоказ низ груди. И обрезала все свои футболки! Эта вещь смотрится сексуально и стильно. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Белла Хадид снялась в эротической фотосессии, сидя на карантине. Как модели удалось сделать снимки? 


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Источник: https://harpersbazaar.com.ua/stars/star-style/4-klyuchevih-elementa-bazovogo-garderoba-belli-hadid/
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