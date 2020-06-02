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Три главных совета по поддержанию мужского стиля

Эти советы помогут тебе чувствовать себя комфортно и производить хорошее впечатление на окружающих

сегодня, 17:31
Автор:

Зинченко Павел

Три главных совета по поддержанию мужского стиля

Сегодня многие говорят о загадочном мужском стиле. Что же это за стиль такой? В чем заключаются его главные особенности и чем он отличается от женского? Сегодня мы не будем говорить о том, что и з чем следует носить. Сосредоточим внимание на некоторых моментах, которые крайне важны для мужчины, не зависимо от того, что он решил на себя напялить.

Рубашка

Ты ошибаешься, если думаешь, что рубашка на один размер больше создаст илюзию больших мышц. Скорее наоборот: ты в ней будешь похож на чучело. Чтобы не ошибиться, обрати внимание на плечи рубашки. Швы должны заканчиваться там, где начинаются твои предплечья.

Штаны

Мода носить слишком длинные штаны уже безнадежно устарела. Сегодня все наоборот - в тренде размер, который четко совпадает с длиной твоих ног. Еще один важный нюанс - брюки должны быть выше на три сантиметра тазовой кости. Слишком низкую посадку в свое время придумали для женщин. Проще говоря, покупать следует те вещи, которые соответствуют твоему росту.

Костюм

Плевать на то, что твой костюм стоит тысячу долларов, если у него не подшиты брюки. Поэтому тебе прямая дорога к портному. Если он специалист, то должен знать, что оптимальная длина штанин - на уровне лодыжек. И не стоит отчаиваться, если они будут покороче. Сегодня это писк моды. В последнем случае обрати внимание на носки. Очень важно, чтобы они соответствовали тону костюма.

Следуя этим правилам, ты всегда будешь выглядеть опрятно и будешь производить приятное впечатление на окружающих. Кроме того, ты сам будешь чувствовать себя комфортно. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти главных правилах идеальной визитной карточки.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/756061-muzhskoj-stil-3-soveta-ego-ne-isportit
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