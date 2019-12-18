Праздничное путешествие: МАУ запустили новогодние распродажи

В преддверии зимних праздников украинским путешественникам предложили купить авиабилеты по распродаже и провести новогодние дни в Польше, Литве, Чехии, Дании, Германии, Австрии, Греции, Испании и других туристически развитых странам. Об этом сообщили в украинской авиакомпании МАУ.

Так, одна распродажа уже началась и продлится до 27 декабря текущего года. А вот во вторую волну скидок можно будет попасть с 15 января по 29 февраля уже будущего года. К примеру, из столицы билеты стоят от 658 грн до 2819 грн. Скидки действуют на множество популярных направлений: Вильнюс, Варшава, Берлин, Вена, Будапешт, Копенгаген, Дюссельдорф, Анкара, Франкфурт, Ларнака, Афины, Стокгольм, Мадрид, Тбилиси, Прага, Ереван, Баку, Стамбул, Хельсинки и Цюрих. Отправится в некоторые города за границу можно будет и из Харькова, Львова, Одессы и Запорожья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что зимние каникулы украинцы могут провести в Европе. Так, ирландская авиакомпания Ryanair объявила о распродаже 200 тыс билетов в европейские страны. Акция действует и на билеты из Киева.