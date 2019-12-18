Праздничное путешествие: МАУ запустили новогодние распродажи

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В преддверии зимних праздников украинским путешественникам
предложили купить авиабилеты по распродаже и провести новогодние дни в Польше,
Литве, Чехии, Дании, Германии, Австрии, Греции, Испании и других туристически
развитых странам. Об этом сообщили в украинской авиакомпании МАУ.
Так, одна распродажа уже началась и продлится до 27
декабря текущего года. А вот во вторую волну скидок можно будет попасть с 15
января по 29 февраля уже будущего года. К примеру, из столицы билеты стоят от 658
грн до 2819 грн. Скидки действуют на множество популярных направлений: Вильнюс,
Варшава, Берлин, Вена, Будапешт, Копенгаген, Дюссельдорф, Анкара, Франкфурт, Ларнака,
Афины, Стокгольм, Мадрид, Тбилиси, Прага, Ереван, Баку, Стамбул, Хельсинки и
Цюрих. Отправится в некоторые города за границу можно будет и из Харькова, Львова,
Одессы и Запорожья.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что зимние каникулы
украинцы могут провести в Европе. Так, ирландская авиакомпания Ryanair объявила
о распродаже 200 тыс билетов в европейские страны. Акция действует и на билеты
из Киева.
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