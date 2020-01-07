Украинская столица попала в топ-50 туристический мест для посещения в этом десятилетии

Топ-50 туристических мест, обязательных к посещению в наступившем десятилетии, составил туристический портал Big 7 Travel. В перечень включили и украинскую столицу.

Так, Киев с панорамной фотографией зимней столицы обозначен в списке под номером два. Портал пишет, что Украина - удивительно разнообразная, культурно богатая и захватывающая страна намного больше, чем можно ожидать. Отмечается, что развитие кофеен и баров в Киеве только начинается, так что следует ожидать всплеска в 2020-х годах. Также добавили, что в городе есть исторические соборы и памятники, которые отдают дань уважения прошлому нации. Кроме того, сайт советует отправиться в экскурсию по Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы узнать о ядерном инциденте, его разрушительных последствиях для общества сегодня и увидеть сцены коммунистической жизни 1980-х годов в Украине.

Также в первую десятку включены Гваделупа, Бостон, Сан-Хосе, Новый Орлеан, Мельбурн, Белфаст, Салар де Уюни, Капити и Сингапур.

Отметим, что топ составили на основании предпочтений почти миллионной аудитории сайта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная елка Украины 2020 года попала в список самых красивых новогодних елок Европы.