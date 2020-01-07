Украинская столица попала в топ-50 туристический мест для посещения в этом десятилетии

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Топ-50 туристических мест, обязательных к посещению в
наступившем десятилетии, составил туристический портал Big 7 Travel. В перечень
включили и украинскую столицу.
Так, Киев с панорамной фотографией зимней столицы обозначен
в списке под номером два. Портал пишет, что Украина - удивительно
разнообразная, культурно богатая и захватывающая страна намного больше, чем
можно ожидать. Отмечается, что развитие кофеен и баров в Киеве только начинается,
так что следует ожидать всплеска в 2020-х годах. Также добавили, что в городе есть
исторические соборы и памятники, которые отдают дань уважения прошлому нации.
Кроме того, сайт советует отправиться в экскурсию по Чернобыльской зоне
отчуждения, чтобы узнать о ядерном инциденте, его разрушительных последствиях
для общества сегодня и увидеть сцены коммунистической жизни 1980-х годов в
Украине.
Также в первую десятку включены Гваделупа, Бостон, Сан-Хосе,
Новый Орлеан, Мельбурн, Белфаст, Салар де Уюни, Капити и Сингапур.
Отметим, что топ составили на основании предпочтений почти
миллионной аудитории сайта.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что главная елка Украины 2020 года попала в список самых красивых
новогодних елок Европы.
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