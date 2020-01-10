Австрийская деревня просит туристов не приезжать

В то время как власти итальянских городов буквально заманивают приезжих домами за 1 евро, некоторые, наоборот, уже умоляют не приезжать к ним. Такую просьбу озвучила мэрия одной популярной деревни в Австрии, которая уже не справляется с потоком туристов.

Деревушка Гальштат известна тем, что она стала прототипом королевства Ерендел, которое выдумали создатели мультфильма "Ледяное сердце". Это волшебное место находится недалеко от Зальцбурга, а его население составляет всего 780 жителей. Еще в 2009 году сюда приезжало около сотни туристов в день, но сейчас их количество увеличилось до 10 тысяч.

На это повлиял не только мультфильм, но и огромное внимание прессы. Например, в 2011 году поселок показали в южнокорейской программе Spring Watch, и сюда сразу направились толпы туристов из Азии.

“Мы хотим сократить цифры как минимум на треть, но у нас нет возможности их остановить. Гальштат – это важная часть истории культуры, а не музей”, – отметил мэр Гальштата Александр Шойц.

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