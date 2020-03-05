Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.03.2020

BTC/USD

9114.24

ETH/USD

232.85

LTC/USD

62.68

НБУ 05.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.71

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг путешествия В Чернобыль стало приезжать вдвое больше туристов
НОВОСТИ Все новости

В Чернобыль стало приезжать вдвое больше туристов

Приманка для туристов: на экскурсии в зону отчуждения этой зимой стали приезжать в два раза чаще. Как украинские туристы, так и иностранцы.

сегодня, 13:24
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Чернобыль стало приезжать вдвое больше туристов

Туристический бум в Чернобыльской зоне. Туристы стали ездить на экскурсии в зону отчуждения в два раза чаще. Об этом рассказал помощник директора госпредприятия "ЦОТІЗ" Кирилл Гарник. 

Этой зимой в зоне отчуждения зафиксировали настоящий туристический всплеск. При чем, с каждым месяцем количество посетителей только растет. Желающих увидеть место, где произошла Чернобыльская трагедия, собственными глазами в январе этого года было почти четыре с половиной тысячи. А уже в феврале их количество выросло до шести тысяч двухсот. В общей сложности, с начала года Чернобыль посетили более 10 тысяч человек. 

Цифры впечатляют еще больше, если сравнить их с показателями прошлых годов. Например, в прошлом году в этот же период в 30-ти километровой зоне отчуждения побывало вдвое меньше туристов. А вот сравнительно с тем, что было 3 года назад, поток посетителей вырос в пять раз, утверждают на госпредприятии, ответственном за Чернобыльскую зону. 

"Обычно зимой туристов всегда меньше, но в этом году им способствовала погода, так что существенного спада не было. Учитывая тенденцию, ожидаем в 2020 году туристический бум в Чернобыле. Чтобы удовлетворить их запросы, мы подготовили несколько новых маршрутов. Среди новинок - воздушные путешествия по Чернобыльской зоне", - анонсировал Кирилл Гарник. 

Не последнюю роль в повышение спроса на чернобыльские экскурсии и радиоактивный туризм сыграл выход на экраны американского сериала "Чернобыль", который рассказывает о причинах и последствиях катастрофы. После этого интерес к зоне отчуждения вырос как среди украинских, так и среди иностранных туристов.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что недалеко от Чернобыля задержали сталкеров



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/tourism/news/10902521-kolichestvo-turistov-v-chernobyle-vyroslo-vdvoe.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...