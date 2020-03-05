В Чернобыль стало приезжать вдвое больше туристов

Туристический бум в Чернобыльской зоне. Туристы стали ездить на экскурсии в зону отчуждения в два раза чаще. Об этом рассказал помощник директора госпредприятия "ЦОТІЗ" Кирилл Гарник.

Этой зимой в зоне отчуждения зафиксировали настоящий туристический всплеск. При чем, с каждым месяцем количество посетителей только растет. Желающих увидеть место, где произошла Чернобыльская трагедия, собственными глазами в январе этого года было почти четыре с половиной тысячи. А уже в феврале их количество выросло до шести тысяч двухсот. В общей сложности, с начала года Чернобыль посетили более 10 тысяч человек.

Цифры впечатляют еще больше, если сравнить их с показателями прошлых годов. Например, в прошлом году в этот же период в 30-ти километровой зоне отчуждения побывало вдвое меньше туристов. А вот сравнительно с тем, что было 3 года назад, поток посетителей вырос в пять раз, утверждают на госпредприятии, ответственном за Чернобыльскую зону.

"Обычно зимой туристов всегда меньше, но в этом году им способствовала погода, так что существенного спада не было. Учитывая тенденцию, ожидаем в 2020 году туристический бум в Чернобыле. Чтобы удовлетворить их запросы, мы подготовили несколько новых маршрутов. Среди новинок - воздушные путешествия по Чернобыльской зоне", - анонсировал Кирилл Гарник.

Не последнюю роль в повышение спроса на чернобыльские экскурсии и радиоактивный туризм сыграл выход на экраны американского сериала "Чернобыль", который рассказывает о причинах и последствиях катастрофы. После этого интерес к зоне отчуждения вырос как среди украинских, так и среди иностранных туристов.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что недалеко от Чернобыля задержали сталкеров.





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