Турция приглашает иностранных туристов в августе, но отказалась от шведского стола и all inclusive

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Турция приглашает иностранных туристов уже в августе 2020
года, но решила отказаться от систем питания по принципу "шведского стола" и "все
включено" летом 2020 года. Об этом сообщили в издании Hurriyet со
ссылкой на слова министра туризма Турции Мехмета Эрсой.
Внутренний туризм в стране планируют запустить уже в конце
мая, несмотря на распространение пандемии коронавируса Covid-19. А вот иностранных туристов
будут ждать не раньше августа.
По словам министра, очевидным условием туристического летнего
сезона в Турции в 2020 году остается отсутствие новых проблем, в первую очередь
с коронавирусом. Власть уже создала правила для работы отелей и других
туристических мест. Среди них переход к комплексному питанию и сокращение числа
шезлонгов на пляжах и у бассейнов.
Также в Турции планируют проводить регулярную дезинфекцию и
тщательную медицинскую подготовку обслуживающего персонала.
Как сообщал портал "Комментарии", Украина заняла 35-е место в мире по расходам на оборону — на 6 позиций рейтинга выше, чем в прошлом году.
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