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Турция приглашает иностранных туристов в августе, но отказалась от шведского стола и all inclusive

Внутренний туризм в Турции планируют запустить уже в конце мая

сегодня, 20:25
Автор:

• Антон Корнилов

Турция приглашает иностранных туристов в августе, но отказалась от шведского стола и all inclusive

Турция приглашает иностранных туристов уже в августе 2020 года, но решила отказаться от систем питания по принципу "шведского стола" и "все включено" летом 2020 года. Об этом сообщили в издании Hurriyet со ссылкой на слова министра туризма Турции Мехмета Эрсой.

Внутренний туризм в стране планируют запустить уже в конце мая, несмотря на распространение пандемии коронавируса Covid-19. А вот иностранных туристов будут ждать не раньше августа.

По словам министра, очевидным условием туристического летнего сезона в Турции в 2020 году остается отсутствие новых проблем, в первую очередь с коронавирусом. Власть уже создала правила для работы отелей и других туристических мест. Среди них переход к комплексному питанию и сокращение числа шезлонгов на пляжах и у бассейнов.

Также в Турции планируют проводить регулярную дезинфекцию и тщательную медицинскую подготовку обслуживающего персонала.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина заняла 35-е место в мире по расходам на оборону — на 6 позиций рейтинга выше, чем в прошлом году.


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Источник: https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-preparing-for-domestic-tourism-154223
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