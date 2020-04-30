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Пять лайфхаков, которые помогут во время похода в лес

Эти несколько полезных советов сделают поход в лес намного комфортнее

сегодня, 15:37
Автор:

• Зинченко Павел

Пять лайфхаков, которые помогут во время похода в лес

Потихоньку приближается время для вылазок на природу. Походы в лес, на озеро или реку, в горы, всегда были неотъемлемой частью летнего отдыха для многих мужчин и женщин. Для тех же, кто собирается отправиться в свой первый поход, мы приберегли несколько полезных лайфхаков, которые сделают жизнь на природе проще.

Если на природе у вас нет возможности искупаться в озере или реке, сделайте самодельный душ из канистры. Для этого прикрутите к канистре распылитель для душа – и ваш душ в любом удобном для вас месте готов!

Сложно представить посиделки на природе без приготовления шашлыка. Для этого мы берем с собой много ароматных специй, которые могут рассыпаться в рюкзаке. Чтобы избежать этой неприятности, просто храните все специи в упаковке от "Тик-Така".

Лампу для чтения в палатке можно создать из таких подручных средств, как походный фонарь и обычная канистра. Просто прикрепите фонарь таким образом, чтобы он светил во внутрь лампы. Как результат, свет будет распространятся по всей палатке.

Дождь на природе – еще одна неприятность, которая может доставить вам неудобства. Для того, чтобы палатка не промокала просто покройте его брезентом.

Если у вас нет переносной сумки-холодильника, используйте бутылки с холодной водой, между которыми можно поместить продукты. Так вы сохраните их свежесть намного дольше.

Теперь ваше пребывание на природе будет куда более комфортным. Также издание "Комментарии" расскажет, как сделать хорошие фотографии во время путешествия.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/putesestviya/996507-top-5-lajfkhakov-dlya-pokhoda-v-les
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