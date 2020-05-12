Не для слабонервных: пять самых опасных мест на планете

Каждый мужчина любит риск. Хотя бы на подсознательном уровне. Стремление искать и преодолевать опасности заложено в нас природой. Разумеется, всегда можно отправится ночью в лес или переплыть реку, что уже должно удовлетворить вашу потребность в адреналине. Но как насчет того, чтобы узнать побольше о местах, которые по настоящему испытают вашу отвагу и умение держать себя в руках? Мы с удовольствием расскажем вам о пяти таких местах.

Язык Тролля





Выступ на горе Скьёггедаль в Норвегии называют Языком Тролля. Здесь можно почувствовать себя на краю света - высота 700 метров над озером Рингедалсватн позволяет это сделать без труда. Обычно все пытаются влезть на выступ без страховки, что нередко приводит к падениям и гибели.

Хуашань





Еще одна гора, находящаяся в Китае - Хуашань, одна из пяти Священных Гор даосизма. Там огромное количество храмов, а также сложнейший путь к вершине. На тропах сложно разминуться даже двоим, а обрывы и отсутствие ограждений делает дорогу смертельно опасной, особенно в плохую погоду.

Уайна-Пикчу





Над затерянным городом инков Мачу-Пикчу возвышается гора Уайна-Пикчу, ставшая местом паломничества туристов. Раньше там совершались человеческие жертвоприношения, а в наши дни гора сама собирает дань жизней - узкая каменистая тропа не прощает неверного шага.

Кьёрагболтен





Главная достопримечательность плато Кьёраг неподалеку от норвежского Люсе-фьорда - камень Кьёрагболтен. Здоровенный булыжник висит на высоте одного километра, зажат между парой вертикальных скал. Малейший порыв ветра - и экстремала, забравшегося на породу, снесет вниз.

Купель Дьявола





На границе Зимбабве и Замбии есть роскошный водопад Виктория, где и находится Купель Дьявола - знаменитое место у края водопада на острове Ливингстон со стороны Замбии. В период с сентября по декабрь из-за низкого уровня воды и слабого течения можно поплавать в спокойной воде в нескольких метрах от 120-метрового обрыва. Смертельные случаи - не редкость, но красиво же!

Настоящие любители острых ощущений должны любой ценой найти способ добраться до этих мест. Впечатления будут незабываемыми. Также издание "Комментарии" расскажет почему мужчины так любят экстрим.

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