Топ-5 самых сумасшедших американских горок

Мужчины любят экстрим. И современная индустрия развлечений вполне способна удовлетворить эту потребность. В каком бы возрасте не пребывал мужчина, он, почти наверняка, с восторгом воспримет идею отправиться в парк аттракционов, где можно побывать в комнате страха, поездить на машинках и покататься на каруселях. И конечно же дико поорать на американских горках, о самых экстремальных из которых мы вам сегодня расскажем.

Formula Rossa — 240 км/ч





Любите гоночные машины, Формулу-1 и американские горки? Тогда вам один путь — в Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби, где в тематическом парке Ferrari World в 2010 году построили невероятные американские горки — самые скоростные в мире. Чтобы на них проехаться, нужно надеть специальные защитные очки и защитный шлем — как на настоящих гонках.

Kingda Ka — 206 км/ч





А это штат Нью-Джерси и парк развлечений Six Flags Great Adventure. Американские горки открылись там в 2005 году и это самые протяженные горки в США и самые высокие в мире. Похожи на Top Thrill Dragster, но гораздо быстрее и страшнее. Для настоящих фанатов скорости.

Top Thrill Dragster — 193 км/ч





Эти американские горки находятся в парке развлечений Cedar Point в штате Огайо, США. Аттракцион работает с 2003 года, длина его трека составляет 853 метра, высота — 128 метров, время поездки — 30 секунд. В 2003 году это были самые быстрые и самые высокие горки в мире. Система запуска — гидравлическая, разгон осуществляется мгновенно.

Dodonpa — 172 км/ч





Перенесемся в Японию, в парк аттракционов в Фудзиесида (еще он называется Fuji-Q Highland). Здесь в 2001 году были построены американские горки, высота которых составляет 52 м, а длина — 1189 м. Благодаря использованию запуска сжатым воздухом вагонетка разгоняется до 172 км/ч менее чем за 2 секунды.

Superman: Escape from Krypton — 161 км/ч





Эти американские горки находятся в парке развлечений Six Flags Magic Mountain в Калифорнии. Аттракцион начал работать в 1997 году и тогда был самым высоким и быстрым из существующих. Длина трека Супермена — 376 метров, высота — 126,5 м.

На таких "трасах" острые ощущения тебе обеспечены. Также издание "Комментарии" расскажет, почему мужчины так любят экстрим.

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