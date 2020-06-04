Только для храбрецов: пять невероятно экстремальных водных горок

Иногда постоянная работа в офисе настолько выбивает из мужчины его дикую и отважную сущность, что он превращается в самый обыкновенный планктон. В надежде справиться с этой проблемой, многие из нас компенсируют офисную работу экстремальным отдыхом. Кто-то делает трюки на велосипеде, кто-то прыгает с парашютом, кто-то идет в горы. Кстати, именно про горы мы сегодня тебе и расскажем. Но они будут довольно необычными, ведь говорить мы будем о водных горках.

Snake River Falls - самая старая горка

Парк развлечений Cedar Point открылся в американском штате Огайо на берегу озера Эри в 1870 году. Главная особенность парка - водная горка Snake River Falls высотой в 25 метров. С нее спускаешься со скоростью 65 км/ч.

Perilous Plunge - Рискованный шаг



Knott’s Berry Farm в Калифорнии является одним из самых популярных парков в Северной Америке. В числе его аттракционов находится Perilous Plunge. Он представляет из себя лодку, в которую вмещается 25 человек и которая несется 37 метров под углом в 77,8 градусов. Ее скорость 85 км/ч.

Безумная горка Verruckt



Самая высокая водная горка в мире расположена в Канзас-Сити в аквапарке Schlitterbahn. Verruckt - это немецкое слово и оно переводится как "безумный". С горки высотой 52 метра экстремалы спускаются со скоростью 80 км/ч.

Summit Plummet: со скоростью автомобиля на пятой точке



Summit Plummet - это 36,5 метровая водная горка. Ее основная изюминка в том, что с нее спускаются без лодки со скоростью 90 км/ч. Этот аттрацион расположен в аквапарке Disney's Blizzard Beach, штат Флорида.

Isano - горка из Книги рекордов Гиннесса

41-метровая водная горка Insano в аквапарке Beach Park в Бразилии оказалась на страницах Книги рекордов Гиннесса. Горка возвышается над деревьями и большей частью зданий, расположенных неподалеку. Мало кому хватит смелости слететь с почти отвесной горки со скоростью 105 км/ч.

Такие развлечения достойны настоящих мужчин. Правда, возможно есть смысл, чтобы жена и дети не видели этого. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых сумасшедших американских горках.

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