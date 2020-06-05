Три самых страшных тюрьмы в истории человечества

Многие из нас любят фильмы о побеге из тюрьмы. Многим нравится, сидя на диване, наблюдать, как заключенные придумывают всевозможные уловки, чтобы вырваться на свободу, а фильмы вроде "Побег из Шоушенка" имеют впечатляющее количество поклонников. Но так ли романтично обстоят дела, как это показано в фильмах? Сегодня предлагаем твоему вниманию интересные факты о самых суровых тюрьмах на планете.

Черный дельфин, Россия





"Черный дельфин" - исправительная колония особого режима, в которой содержаться отбывающие пожизненный срок. Ее главный козырь - отсутствие контактов между заключенными. В случая перевода в другую камеру или блок на глаза заключенного надевают повязку. Каждого из них сопровождает не менее троих охранников и кинолог с собакой. Дежурные проверяют все камеры каждые 15 минут. В тютьме работает 900 охранников, при том, что количество заключенных не превышает 700 человек. Название тюрьма получила из-за черной скульптуры дельфина, которая стоит во дворе.

North Branch, Мэриленд, США





Железобетонная сверхпрочная бесшовная конструкция имеет камеры, датчики движения, колючую проволку, протяженностью 24 мили, и двери из баллистического термостойкого стекла. Кроме такой мощной системы безопасности имеются сотрудники персонала, у которых разговор короткий. Заключенных часто избивают за малейшую оплошность. В 2008 году шестеро стражей были уволены за жестокое обращение с заключенными. На взаимоотношения более чем 500 охранников и 1500 заключенных это не особо повлияло.

Portlaiose, Ирландия





Portlaiose - одна из самых старинных тюрем в Ирландии. Ее основали в 1830 году и она до сих пор выполняет свои функции по содержанию пожизненно заключенных. Круглосуточное дежурство, камеры и датчики - это цветочки. Вишенка на торте - отряд сил ирландской обороны, имеющий на вооружении зенитные пулеметы. Самая известная попытка бегства произошла в 1975 году, когда заключенные взорвали входную дверь и выбежали в центральный двор. Пребывающие на дежурстве солдаты расстреляли всех.

Такова печальна реальность тюремного мира. Совершенно не совпадает с тем, что нам показывают в фильмах. Поэтому лучше не валять дурака и вести правильный образ жизни, который не заставит испытать на себе все прелести этих заведений. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых опасных аэропортов в мире.

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