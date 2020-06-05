Пять самых опасных аэропортов в мире

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Зинченко Павел
Мы часто слышим апплодисменты в самолетах, когда пилот виртуозно садит самолет на посадочную полосу. Это в самом деле требует хорошей сноровки. Но как насчет тех взлетно-посадочных полос, которые отличаются особой экстремальностью? Сегодня мы вам расскажем о некоторых из них. Интересно было бы узнать, насколько умелыми должны быть пилоты, чтобы приземлиться на них.
Аэропорт острова Барра, Шотландия
Этот уникальный аэропорт не имеет взлетно-посадочной полосы. При этом он без проблем принимает регулярные рейси. От этого выигрывает персонал аэропорта - ухаживать за "дорожный полотном" нет никакой необходимости.
Аэропорт острова Скиатос, Греция
Иногда кажется, что сейчас самолет сядет в океан, поскольку эта взлетно-посадочная полоса слишком коротка. В самом начале полотна расположены обычная автомобильная дорога и забор, которые сильно осложняют посадку.
Аэропорт Паро, Бутан
Чтобы сесть в Паро, необходимо облететь нескольких гор, ряд резких спусков, подъемов и смещений. Это сложная задача и лицензию на посадку в этом аэропорту имеют только восемь пилотов.
Аэропорт Матекане, Лесото
Расположен высоко в горах, отчего самолеты постоянно кидает в стороны во время посадки.
Аэропорт Саба, Карибы
Длина взлетно-посадочной полосы — всего 400 метров. Пилоты не имеют права на ошибку при посадке.
Чтобы посадить самолет в таких местах, необходимо иметь не только незаурядные умения, но и стальные нервы. Также издание "Комментарии" расскажет о главных правилах выживания при крушении самолета.
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