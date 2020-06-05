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Пять самых опасных аэропортов в мире

Пилотам понадобятся незаурядные навыки и крепкие нервы, чтобы приземлиться в этих аэропортах

сегодня, 15:20
Автор:

Зинченко Павел
Пять самых опасных аэропортов в мире

Мы часто слышим апплодисменты в самолетах, когда пилот виртуозно садит самолет на посадочную полосу. Это в самом деле требует хорошей сноровки. Но как насчет тех взлетно-посадочных полос, которые отличаются особой экстремальностью? Сегодня мы вам расскажем о некоторых из них. Интересно было бы узнать, насколько умелыми должны быть пилоты, чтобы приземлиться на них.

Аэропорт острова Барра, Шотландия

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Этот уникальный аэропорт не имеет взлетно-посадочной полосы. При этом он без проблем принимает регулярные рейси. От этого выигрывает персонал аэропорта - ухаживать за "дорожный полотном" нет никакой необходимости.

Аэропорт острова Скиатос, Греция

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Иногда кажется, что сейчас самолет сядет в океан, поскольку эта взлетно-посадочная полоса слишком коротка. В самом начале полотна расположены обычная автомобильная дорога и забор, которые сильно осложняют посадку. 

Аэропорт Паро, Бутан

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Чтобы сесть в Паро, необходимо облететь нескольких гор, ряд резких спусков, подъемов и смещений. Это сложная задача и лицензию на посадку в этом аэропорту имеют только восемь пилотов.

Аэропорт Матекане, Лесото

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Расположен высоко в горах, отчего самолеты постоянно кидает в стороны во время посадки.

Аэропорт Саба, Карибы

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Длина взлетно-посадочной полосы — всего 400 метров. Пилоты не имеют права на ошибку при посадке. 

Чтобы посадить самолет в таких местах, необходимо иметь не только незаурядные умения, но и стальные нервы. Также издание "Комментарии" расскажет о главных правилах выживания при крушении самолета.


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Источник: https://mport.ua/mix/759406-pjat-aeroportov-posadka-v-kotoryh-real-nyj-ekstrim
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