Рынок легковых авто: стало известно, какие марки пользуются популярностью у украинцев

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По итогам продаж
легковых автомобилей в 2019 году, украинцы чаще всего выбирали такие автокомпании как Renault,
Toyota и Kia. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
Так, в 2019 году на учет в
Украине было поставлено около 88 тыс. новых легковых автомобилей. При этом, рынок
новых автомобилей за год вырос на 8%, а годовой спрос на новые авто – на 9%. А самый большой
прыжок в 31% произошел в декабре: украинский автопарк за месяц пополнился на 9
тыс новых легковых автомобилей. В "Укравтопроме" отмечают, что показатели увеличились
несмотря на давление таких факторов, как импорт подержанных машин и легализация авто на
еврономерах.
Относительно распределения лидеров по
маркам авто первенство взял автогигант Renault. Второй стала компания Toyota,
третьей Kia, а также в топ-5 попали марки Skoda и Nissan. Еще в десятку самых популярных среди украинцев фирм в прошлом году вошли машины Hyundai, Volkswagen,
Suzuki, Mazda и Peugeot.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что в Украине заработает электронная система растаможивания автомобилей. В
Мининфраструктуры уверены, что это поможет украинцам не стоять в очередях, а в
несколько кликов бронировать разрешения.
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