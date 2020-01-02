Рынок легковых авто: стало известно, какие марки пользуются популярностью у украинцев

По итогам продаж легковых автомобилей в 2019 году, украинцы чаще всего выбирали такие автокомпании как Renault, Toyota и Kia. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Так, в 2019 году на учет в Украине было поставлено около 88 тыс. новых легковых автомобилей. При этом, рынок новых автомобилей за год вырос на 8%, а годовой спрос на новые авто – на 9%. А самый большой прыжок в 31% произошел в декабре: украинский автопарк за месяц пополнился на 9 тыс новых легковых автомобилей. В "Укравтопроме" отмечают, что показатели увеличились несмотря на давление таких факторов, как импорт подержанных машин и легализация авто на еврономерах.

Относительно распределения лидеров по маркам авто первенство взял автогигант Renault. Второй стала компания Toyota, третьей Kia, а также в топ-5 попали марки Skoda и Nissan. Еще в десятку самых популярных среди украинцев фирм в прошлом году вошли машины Hyundai, Volkswagen, Suzuki, Mazda и Peugeot.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине заработает электронная система растаможивания автомобилей. В Мининфраструктуры уверены, что это поможет украинцам не стоять в очередях, а в несколько кликов бронировать разрешения.