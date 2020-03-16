Рейтинг самых медленных автомобилей в мире

Едва ли не главным показателем крутизны каждого автомобиля является его скорость. Однако и по сей день существуют машины, у которых скорость никак не может являться сильной стороной. Мы расскажем вам о пяти таких автомобилях.

Во главе данного рейтинга стоит автомобиль Peel P50. Под капотом у него мотор на 0,49 литра. Это транспортное средство способно развить скорость не более чем до 45 километров в час.

Следом за ним идет Aixam A.721, который имеет приблизительно такую же скорость. Причем зачастую для передвижения на таком автомобиле нет необходимости получать водительские права.

Третье место в этой уникальной пятерке занял электрокар Renault Twizy. Он также может развить скорость лишь до 45 километров, имея под капотом двигатель в 4 кВт.

Следующие два автомобили способны выдавать максимум в 100 километров в час, но они уже стали раритетом. Речь идет о Mia и Tata Nano. Производитель Mia прекратил свое существование первым, в начале 2018 года. Ближе к 2019 за ним последовал Tata Nano.

Вот на таких автомобилях в свое время могли совершить неспешную прогулку многий водители. Также издание "Комментарии" расскажет, на каких автомобилях ездил Илон Маск до появления Tesla.

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