Швейцарцы представили уникальный миниэлектрокар

Все больше и больше компаний создают городские электрические мини-автомобили, которые легко и быстро передвигаются по улицам города. Одной из них является Micro Mobility Systems, швейцарская компания, которая создала миниэлектрокар Microlino. Он полностью электрический, а его цена стартует от 13 000 долларов.

Швейцарская компания Micro разработала и создала миниатюрный электромобиль Microlino. Компания утверждает, что это не автомобиль, а "идеальное сочетание" между мотоциклом и автомобилем. Компания также добавила, что для производства Microlino требуется на 60% меньше энергии, чем для производства среднего электромобиля.





Размер Microlino впечатляюще компактен, его длина составляет всего 2,4 метра. Это делает его идеальным кандидатом для парковки в городах, где парковочных мест мало. Максимальная скорость, которую он может достигать, составляет 88,5 км / ч, что весьма удобно для города. Microlino требуется всего четыре часа для полной зарядки, и это можно сделать из любой обычной бытовой розетки. Более того, электромобиль может заряжаться всего за один час, если заряжается от зарядного устройства для электромобилей 1-го типа.



Это весьма эффективный способ передвижения по городу. Двухместная машина готова появиться в Германии и Швейцарии в 2021 году и ожидает одобрения конструкции для рынка США.

Как сообщало издание "Комментарии", мотоциклы Harley-Davidson получат поддержку Android.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!