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Швейцарцы представили уникальный миниэлектрокар

Новая разработка швейцарского автопроизводителя идеально подойдет для переполненных улиц

сегодня, 11:19
Автор:

• Зинченко Павел

Швейцарцы представили уникальный миниэлектрокар

Все больше и больше компаний создают городские электрические мини-автомобили, которые легко и быстро передвигаются по улицам города. Одной из них является Micro Mobility Systems, швейцарская компания, которая создала миниэлектрокар Microlino. Он полностью электрический, а его цена стартует от 13 000 долларов.

Швейцарская компания Micro разработала и создала миниатюрный электромобиль Microlino. Компания утверждает, что это не автомобиль, а "идеальное сочетание" между мотоциклом и автомобилем. Компания также добавила, что для производства Microlino требуется на 60% меньше энергии, чем для производства среднего электромобиля. 

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Размер Microlino впечатляюще компактен, его длина составляет всего 2,4 метра. Это делает его идеальным кандидатом для парковки в городах, где парковочных мест мало. Максимальная скорость, которую он может достигать, составляет 88,5 км / ч, что весьма удобно для города. Microlino требуется всего четыре часа для полной зарядки, и это можно сделать из любой обычной бытовой розетки. Более того, электромобиль может заряжаться всего за один час, если заряжается от зарядного устройства для электромобилей 1-го типа.

Это весьма эффективный способ передвижения по городу. Двухместная машина готова появиться в Германии и Швейцарии в 2021 году и ожидает одобрения конструкции для рынка США. 

Как сообщало издание "Комментарии", мотоциклы Harley-Davidson получат поддержку Android.


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Источник: https://interestingengineering.com/swiss-company-designs-adorable-two-seater-microlino-electric-car
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